За неделю в травмпункт БСМП в Рязани обратились 488 пациентов

За минувшую неделю, с 13 по 19 апреля, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП в Рязани оказали помощь 488 пациентам.

Из них: 127 человек обратились за помощью с переломами; 208 с ушибами; 77 с растяжениями; 53 с ранами.

Травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского. Они обслуживаются в травмпункте Городской больницы Nº11.

Травмпункт ОКБ им. Семашко принимает пациентов с офтальмологической травмой.

В травмпункт детской ОКБ обращаются, если травму получил ребенок.