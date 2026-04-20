21 апреля 2026 года православные отметят Радоницу — главный день поминовения усопших после Пасхи. В этот день верующие приходят в храмы и на кладбища, чтобы разделить радость Воскресения Христова с близкими.

Радоницу отмечают во вторник, на десятый день после Пасхи. Дата связана с церковным уставом: всю Светлую седмицу поминовения не проводят. К ним возвращаются только после Фоминой недели, которую называют также Антипасхой.

Название праздника происходит от слова «радость». Речь идет о вере в победу жизни над смертью и о продолжении пасхального торжества, которое длится 40 дней.

В этот день верующие вспоминают умерших родственников и молятся за них. Смысл Радоницы — не в скорби, а в тихой, светлой памяти. В храмах совершают полную панихиду. В богослужение включают пасхальные песнопения, подчеркивая связь этого дня с праздником Воскресения Христова.