Общество

Работники социальной сферы и культуры Рязани вышли на творческий субботник

Алексей Самохин
В Рязани прошел общегородской субботник, собравший сотрудников образовательных организаций, спортивных центров и творческих объединений. К масштабной экологической акции присоединились коллективы школ и детских садов, представители учреждений дополнительного образования, а также учащиеся и их родители. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

В рамках весеннего месячника по санитарной очистке участники полностью очистили прилегающие территории от накопившегося за зиму мусора и старой листвы. Работы велись на игровых площадках, пешеходных дорожках и в зеленых зонах. Параллельно с уличным благоустройством сотрудники организаций провели генеральную уборку во внутренних помещениях зданий.

Учреждения культуры выбрали нестандартный формат, совместив хозяйственные работы с искусством. На ряде городских площадок во время уборки развернулись пленэры, книгообмен и художественные выставки. Музыкальное сопровождение и творческие флешмобы превратили процесс благоустройства в культурное событие, направленное на преображение городского пространства.

Подобные инициативы позволяют не только поддерживать порядок в Рязани, но и способствуют сплочению горожан вокруг идеи заботы о родном крае. Совместный труд учителей, родителей и детей на свежем воздухе укрепляет добрососедские отношения и формирует ответственное отношение к окружающей среде.

Ключевые слова: субботник в Рязани, благоустройство города, учреждения образования, акция чистоты, творческий субботник.

