Бубнов оценил возможный приход Талалаева в ЦСКА на смену Челестини 

Александр Бубнов прокомментировал слухи о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера ЦСКА. Сейчас специалист работает в калининградской «Балтике».

Разговор зашел о том, сможет ли Талалаев проявить себя в крупном клубе с нынешним руководством. Бубнов сразу уточнил, придет ли тренер со своим штабом. Услышав утвердительный ответ, он отреагировал с иронией.

По его словам, в ЦСКА есть свои авторитеты и ветераны, и не все поддерживают такую кандидатуру. Как пояснил Бубнов, бывший игрок клуба Владимир Пономарев уже выступил против назначения. Он добавил, что хотел бы услышать аргументы в пользу Талалаева, если переход все же состоится. Речь идет о сравнении с другими кандидатами, в том числе Челестини.

Отдельно Бубнов затронул тему возможных конфликтов внутри команды. Его интересует, как тренер будет работать с игроками, в частности с Мойзесом. Кроме того, эксперт напомнил о состоянии здоровья специалиста. По его мнению, клуб обязан учитывать такие факторы при принятии решений.На прямой вопрос о вере в назначение Бубнов ответил жестко. Он считает подобный вариант неправильным, пишет «Чемпионат».

