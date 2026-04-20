предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube
Интересное

Новое пророчество Ванги на 2026-й рвёт Сеть: нас готовят к встрече, которая всё изменит

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вангелия Гуштерова, которую весь мир знает как Вангу, ушла из жизни почти тридцать лет назад. Но её пророчества продолжают жить и волновать умы миллионов. «Балканского Нострадамуса» называют одной из самых загадочных фигур XX века. И вот теперь, в 2026 году, три её предсказания обретают особый смысл. Одно из них касается инопланетян. Другое духовного лидерства России. Ещё одно опасности искусственного интеллекта. Что же именно говорила провидица?

«Они долгие годы среди нас»: визит пришельцев в ноябре 2026-го

Самую сенсационную новость раскрыл кум Ванги Сергей Косторной. Он рассказал прессе о предсказании, которое раньше держалось в тайне. Провидица говорила о контакте с инопланетными существами. И этот контакт должен произойти именно в ноябре 2026 года.

«Они долгие годы среди нас. Мы просто их не видим, не распознаём. Ванга говорила о контакте с ними, который должен произойти в ноябре именно 2026 года», — поделился Косторной.

Продолжение после рекламы

По словам провидицы, колоссальный космический корабль может войти в атмосферу Земли. Но для того чтобы контакт был мирным, нужны некие «ключи». Что это за ключи, Ванга не объяснила. Однако указала, где их искать. Все они находятся в границах России, а именно в Сибири.

Часть ключей, по её словам, спрятана у горы Белуха на Алтае. Другие — на месте падения Тунгусского метеорита. Ещё часть — у озера Байкал. Эти места, как утверждала Ванга, были «зарезервированы» 12 тысяч лет назад. И каким-то образом они активируются именно при визите инопланетного корабля.

Интересно, что и сегодня существует версия среди фантастов и даже некоторых учёных: внеземные существа могут оказаться нашими же землянами. Просто улетевшими с планеты много десятилетий назад. А их необычный внешний вид — результат изменений под воздействием околосветовых скоростей.

«Лишь слава Владимира, слава Руси останется»

Другое предсказание Ванги на 2026 год записал публицист, который был очевидцем её слов. Оно звучит так:

«Растает всё, как лёд. Лишь слава Владимира, слава Руси останется!»

Предсказание расплывчатое и общее. Оно даёт много пространства для интерпретаций. Но в этих интерпретациях прослеживается общая линия. Она касается духовного лидерства России.

Пророк Андрей Гиперборей дал такое толкование этим словам:

«Россия воспарит над землёю как орёл. Мир будет осенён её крылами. И даже Америка признает её духовное превосходство».

Сама Ванга не раз подчёркивала: тех, кто идёт против России, ждут многие несчастья. Суть нашей страны, по её мнению, заключается в сохранении глубинных, подлинных ценностей. Именно они сохраняют саму жизнь на Земле.

Она была уверена: грядущее духовное возрождение станет силой, которая поможет России преодолеть кризис и достичь победы. Стойкость русского народа, как видно, получает подтверждение даже из других стран.

Человечество рискует утратить независимость

Последнее пророчество Ванги на 2026 год касается технологий. А точнее — искусственного интеллекта и нейросетей. Много десятилетий назад болгарская провидица описывала странные пустые поля и «запустение» повсюду. Она говорила о некоем «нечто», которое способно менять жизнь людей. И, по мнению интерпретаторов, это «нечто» — как раз те самые плоды прогресса, которыми мы активно пользуемся.

Ванга предупреждала: технологии могут выходить из-под контроля. Их внедрение способно давать непредвиденные и опасные результаты. Человек не должен позволять никому подменять свои мысли, свою свободу думать и действовать. Ведь именно это и делает его человеком.

«Мысли нечто не должны заменять наше сознание. Иначе… человечество рискует утратить независимость и столкнётся с голодом и кризисом», — утверждала болгарская провидица.

Сегодня, когда ИИ всё глубже проникает во все сферы жизни, эти слова звучат как никогда актуально.

Что это значит для нас сегодня

Три пророчества Ванги на 2026 год, о пришельцах, духовном возрождении России и опасном искусственном интеллекте вызывают много вопросов. Можно ли им верить? Сбудутся ли они? Покажет время.

Но ноябрь 2026-го уже не за горами. И одно ясно точно: Ванга оставила после себя не просто загадки, а поводы для серьёзных размышлений. И каждый волен объяснить их по-своему. Но если хотя бы часть её предсказаний сбудется, нас ждут очень интересные времена.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.

Темы

Интересное

Математик Сидик Афган назвал точные даты катастроф в 2026 году: бойтесь лета и октября

Провидец сравнил планету с падающим самолётом и предупредил: человечество в опасности. Землетрясения, цунами, извержения — что ждёт Россию и мир?
Интересное

Пять пророчеств старца Зосимы: кровавая «колотня», удар дубиной и секрет спасения России

Старец Зосима предсказал Майдан, захват Лавры, гонения на церковь и победу России. «Медведь раскрутит дубину, и Европа полетит».
Интересное

Мессинг предрекал русофобский психоз Запада и его болезненный итог: что будет с «сердцем мира»?

Ещё при жизни телепат видел, как западные страны ополчатся на Россию. Но предупреждал: это выйдет им боком. Сегодня мы наблюдаем, как пророчество сбывается.
Интересное

Кровь и слёзы: монах Авель предрекал России страшные испытания перед возрождением

Великая судьба предназначена России. Оттого и пострадает она», — писал старец. Путь к очищению лежит через страдания. Что это значит для нас сегодня, в 2026 году?
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Общество

Следить за благоустройством рязанского ЦПКиО будет группа по эконадзору

Такое предложение было выдвинуто на первом заседании созданного недавно в Рязанской области Экологического совета.
Общество

Пережившая военный голод рязанка Галина Александрова: «Я заплакала у хлебного отдела»

Голод, бомбёжки, эвакуация, потеря родителей. Всё это в детстве, которое пришлось на военные годы, пережила 87-летняя Галина Васильевна.
Политика

В Рязани «Новые люди» вручили партийные билеты новым членам партии

К команде присоединились сразу более шестидесяти человек.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье