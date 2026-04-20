Вангелия Гуштерова, которую весь мир знает как Вангу, ушла из жизни почти тридцать лет назад. Но её пророчества продолжают жить и волновать умы миллионов. «Балканского Нострадамуса» называют одной из самых загадочных фигур XX века. И вот теперь, в 2026 году, три её предсказания обретают особый смысл. Одно из них касается инопланетян. Другое духовного лидерства России. Ещё одно опасности искусственного интеллекта. Что же именно говорила провидица?

«Они долгие годы среди нас»: визит пришельцев в ноябре 2026-го

Самую сенсационную новость раскрыл кум Ванги Сергей Косторной. Он рассказал прессе о предсказании, которое раньше держалось в тайне. Провидица говорила о контакте с инопланетными существами. И этот контакт должен произойти именно в ноябре 2026 года.

«Они долгие годы среди нас. Мы просто их не видим, не распознаём. Ванга говорила о контакте с ними, который должен произойти в ноябре именно 2026 года», — поделился Косторной.

По словам провидицы, колоссальный космический корабль может войти в атмосферу Земли. Но для того чтобы контакт был мирным, нужны некие «ключи». Что это за ключи, Ванга не объяснила. Однако указала, где их искать. Все они находятся в границах России, а именно в Сибири.

Часть ключей, по её словам, спрятана у горы Белуха на Алтае. Другие — на месте падения Тунгусского метеорита. Ещё часть — у озера Байкал. Эти места, как утверждала Ванга, были «зарезервированы» 12 тысяч лет назад. И каким-то образом они активируются именно при визите инопланетного корабля.

Интересно, что и сегодня существует версия среди фантастов и даже некоторых учёных: внеземные существа могут оказаться нашими же землянами. Просто улетевшими с планеты много десятилетий назад. А их необычный внешний вид — результат изменений под воздействием околосветовых скоростей.

«Лишь слава Владимира, слава Руси останется»

Другое предсказание Ванги на 2026 год записал публицист, который был очевидцем её слов. Оно звучит так:

«Растает всё, как лёд. Лишь слава Владимира, слава Руси останется!»

Предсказание расплывчатое и общее. Оно даёт много пространства для интерпретаций. Но в этих интерпретациях прослеживается общая линия. Она касается духовного лидерства России.

Пророк Андрей Гиперборей дал такое толкование этим словам:

«Россия воспарит над землёю как орёл. Мир будет осенён её крылами. И даже Америка признает её духовное превосходство».

Сама Ванга не раз подчёркивала: тех, кто идёт против России, ждут многие несчастья. Суть нашей страны, по её мнению, заключается в сохранении глубинных, подлинных ценностей. Именно они сохраняют саму жизнь на Земле.

Она была уверена: грядущее духовное возрождение станет силой, которая поможет России преодолеть кризис и достичь победы. Стойкость русского народа, как видно, получает подтверждение даже из других стран.

Человечество рискует утратить независимость

Последнее пророчество Ванги на 2026 год касается технологий. А точнее — искусственного интеллекта и нейросетей. Много десятилетий назад болгарская провидица описывала странные пустые поля и «запустение» повсюду. Она говорила о некоем «нечто», которое способно менять жизнь людей. И, по мнению интерпретаторов, это «нечто» — как раз те самые плоды прогресса, которыми мы активно пользуемся.

Ванга предупреждала: технологии могут выходить из-под контроля. Их внедрение способно давать непредвиденные и опасные результаты. Человек не должен позволять никому подменять свои мысли, свою свободу думать и действовать. Ведь именно это и делает его человеком.

«Мысли нечто не должны заменять наше сознание. Иначе… человечество рискует утратить независимость и столкнётся с голодом и кризисом», — утверждала болгарская провидица.

Сегодня, когда ИИ всё глубже проникает во все сферы жизни, эти слова звучат как никогда актуально.

Что это значит для нас сегодня

Три пророчества Ванги на 2026 год, о пришельцах, духовном возрождении России и опасном искусственном интеллекте вызывают много вопросов. Можно ли им верить? Сбудутся ли они? Покажет время.

Но ноябрь 2026-го уже не за горами. И одно ясно точно: Ванга оставила после себя не просто загадки, а поводы для серьёзных размышлений. И каждый волен объяснить их по-своему. Но если хотя бы часть её предсказаний сбудется, нас ждут очень интересные времена.