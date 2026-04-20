Изображение от ededchechine на Freepik
Рязанское УФНС проведет Дни открытых дверей по вопросам декларирования доходов

Алексей Самохин
Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области анонсировало проведение Дней открытых дверей, посвященных декларационной кампании. Консультационные мероприятия для налогоплательщиков — физических лиц пройдут 23 и 28 апреля. 

В ходе акции граждане смогут детально ознакомиться с процедурой подачи декларации по форме 3-НДФЛ и правилами оформления налоговых вычетов. Сотрудники ведомства разъяснят, какие категории лиц обязаны отчитываться о доходах, в какие сроки необходимо предоставить документы и произвести оплату исчисленного налога.

Помимо теоретических консультаций, посетители получат практическую поддержку. Специалисты помогут заполнить декларацию в электронном виде и зарегистрируют желающих в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

Мероприятие охватит все территориальные подразделения УФНС региона. В Рязани прием граждан на проезде Завражнова, д. 9 и Московском шоссе, стр. 19А будет организован в продленном режиме — с 09:00 до 20:00. В районных отделениях области сохранится стандартный график работы с 09:00 до 18:00.

Популярные материалы

Новости России

Актёр Владислав Бенграф два дня жил у тёщи перед трагедией — SHOT

По данным журналистов, которые ссылаются на близких пары, в последние месяцы Евгения терпела нестабильное поведение Владислава: он то ссорился с ней и жаловался, то просил прощения. Как говорят знакомые девушки, в какой-то момент ей это надоело, и она выгнала мужа.
Интересное

«Неужели президент не понимает»: тревожное предсказание старца Гурьянова начало сбываться

«Псковский чудотворец» полвека назад видел события сегодняшних дней. И предсказал, чем закончатся для России трудности.
Происшествия

SHOT: Актёр Владислав Бенграф и его супруга Евгения зарезали друг друга в Мытищах

Владислав Бенграф — артист театра «ФЭСТ», играл в спектаклях «Сирано де Бержерак», «Мафиози» и других. Его жена Евгения работала заведующей гримёрным цехом в том же театре.
Новости России

Участник СВО назвал ключ к разгадке исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в городе Юрге Кемеровской...
Новости России

Актер Владислав Бенграф публично признавался супруге в любви

Сегодня появилась информация о трагедии в подмосковных Мытищах. В квартире на 16-м этаже погибли 28-летний актер театра драмы и комедии «ФЭСТ» Владислав Бенграф и его жена Евгения. По имеющимся сведениям, во время ссоры они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.

Общество

Когда отмечают Радоницу в 2026 году и почему этот день называют встречей с усопшими

21 апреля 2026 года православные отметят Радоницу — главный день поминовения усопших после Пасхи. В этот день верующие приходят в храмы и на кладбища, чтобы разделить радость Воскресения Христова с близкими.
Медицина

За неделю в травмпункт БСМП в Рязани обратились 488 пациентов

Из них: 127 человек обратились за помощью с переломами; 208 с ушибами; 77 с растяжениями; 53 с ранами.
Экология, природа, животные

Уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки снизился на 22 сантиметра

ГУ МЧС и Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представили актуальные данные о паводковой ситуации в регионе на полдень 20 апреля 2026 года. На большинстве рек области фиксируется стабильное снижение уровня воды, что позволило освободить от подтопления часть территорий и объектов транспортной инфраструктуры.
Общество

В Рязани наградили создателей цифровой модели Кремля в игре Minecraft 

Боков наградил знаками губернатора «Надежда и опора» московских студентов и школьников — Бориса Грачева (школа №1353) и Николая Стоцкого (РГГУ).
Новости России

Сергей Миронов назвал зарплаты учителей позором для Минпросвещения

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с резкой критикой текущего уровня доходов педагогов в российских регионах. Политик назвал сложившуюся ситуацию дискредитирующей Министерство просвещения и потребовал вмешательства правоохранительных органов для проверки достоверности официальных данных о средних зарплатах.
Новости России

Генерал Липовой рассказал, откуда запустили дроны по Туапсе 

В Туапсе после ночной атаки дронов погиб человек, еще один получил травмы. Эксперт заявил, что беспилотники могли стартовать с расстояния до 2 тысяч километров. Это расширяет зону риска для южных регионов.
Происшествия

В Рязани прошли рейды полиции по мигрантам и нелегальному алкоголю

Всего в регионе стражи правопорядка выявили и пресекли 38 нарушений миграционного законодательства, совершенные иностранными гражданами.
Акценты

Шансы найти семью Усольцевых ещё есть, готовится масштабная поисковая операция

Поиски семьи Усольцевых возобновили в Красноярском крае спустя несколько месяцев паузы. Спасатели уже выехали в район, но снег пока мешает работать. Родные и волонтеры не оставляют надежду найти пропавших.

