Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области анонсировало проведение Дней открытых дверей, посвященных декларационной кампании. Консультационные мероприятия для налогоплательщиков — физических лиц пройдут 23 и 28 апреля.

В ходе акции граждане смогут детально ознакомиться с процедурой подачи декларации по форме 3-НДФЛ и правилами оформления налоговых вычетов. Сотрудники ведомства разъяснят, какие категории лиц обязаны отчитываться о доходах, в какие сроки необходимо предоставить документы и произвести оплату исчисленного налога.

Продолжение после рекламы

Помимо теоретических консультаций, посетители получат практическую поддержку. Специалисты помогут заполнить декларацию в электронном виде и зарегистрируют желающих в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика».

Мероприятие охватит все территориальные подразделения УФНС региона. В Рязани прием граждан на проезде Завражнова, д. 9 и Московском шоссе, стр. 19А будет организован в продленном режиме — с 09:00 до 20:00. В районных отделениях области сохранится стандартный график работы с 09:00 до 18:00.

Возрастное ограничение: 16+.