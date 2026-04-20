Фото пресс-службы
Культура и события

Новый сезон Открытого чемпионата РДС по дрифту стартует в Рязанской области

Олеся Чугунова
Первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open) пройдёт 25 и 26 апреля в Рязани — на территории Автоспортивного комплекса «АТРОН» (ATRON International Circuit). Мероприятие даст старт летнему дрифт‑сезону Российской Дрифт Серии и соберёт десятки гонщиков из разных регионов страны.

Автоспортивный комплекс «АТРОН» пользуется большой популярностью у пилотов. Хотя конфигурация трека хорошо знакома участникам, он по‑прежнему требует от гонщиков смелости и предельной точности. Особую сложность представляет легендарная «стена‑магнит»: она служит настоящим тестом на мастерство для каждого пилота.

«Ежегодно Российская Дрифт Серия проводит соревнования в Рязани. Классическая, но в то же время экстремальная конфигурация, заставляет пилотов выкладываться на пределе возможностей. Начало сезона здесь — это задел на серьёзную битву и испытание мастерства как для новичков, так и для опытных спортсменов. Уверен, что мы покажем зрителям красивый и эмоциональный дрифт с максимальной динамикой и полной спортивной отдачей», — поделился генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Уже подтвердили своё участие пилоты из Москвы и Санкт‑Петербурга, а также из Ростовской, Ленинградской и Московской областей. Приём заявок на RDS Open всё ещё открыт: итоговый список участников опубликуют в социальных сетях Открытого чемпионата РДС незадолго до старта соревнований.

Судейство на чемпионате доверено опытным рефери — действующим пилотам, которые отлично разбираются в особенностях трассы. В состав судейской коллегии вошли: Андрей Астапов — пилот Гран‑При РДС (RDS GP); Михаил Давидянц — судья RDS GP 2025 и пилот RDS Open прошлого сезона; Тимофей Добровольский — действующий чемпион RDS Open в зачёте NXT и пилот RDS GP.

В 2025 году на АСК «АТРОН» состоялся второй этап чемпионата RDS Open. Победителями в двух зачётных группах стали Тимофей Добровольский и Фёдор Воробьёв.

Открытый чемпионат РДС по дрифту открыт для зрителей любого возраста. Условия посещения: дети до 7 лет — бесплатно; дети 7–11 лет — по специальному тарифу; юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом.

Болельщики, которые не смогут приехать лично, смогут посмотреть трансляцию на платформе RDS TV.

Возрастное ограничение 0+.

