В Рязани мужчина обманом получил 350 тысяч рублей господдержки — прокуратура

Прокуратура Советского района Рязани направила в суд уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами. 32-летний житель областного центра обвиняется в незаконном получении 350 тысяч рублей по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый подал заявление в ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» на получение адресной социальной помощи для ведения бизнеса. В документах он указал недостоверные сведения о своём материальном положении.

На основании поддельных данных мужчина получил субсидию в размере 350 тысяч рублей, предназначенную для развития индивидуального предпринимательства.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, дело передано в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу. За инкриминируемое деяние предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.