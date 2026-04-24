Photo by form PxHere
Новости России

Коц объяснил, почему нельзя оправдывать организаторов теракта против РКН

Никита Рязанцев
Злоумышленников, планировавших теракт против руководителей Роскомнадзора, нельзя оправдывать, поскольку это опасно для страны, написал военкор Александр Коц в MAX.

Так он прокомменитировал пост, появившийся в телеграм-канале «Многонационал». Его авторы утверждают, что к попытке теракта привели ограничительные меры РКН.

Военный корреспондент отметил, что такими темпами можно начать оправдывать теракт в «Крокусе» миграционными ужесточениями, а убийцу генерала Игоря Кириллова тем, что он стал жертвой телефонных мошенников.

«Так нельзя говорить на многотысячную аудиторию о террористах. Именно этого противник и добивался. Потому и бил в болевую точку, как когда-то бил по нам через Кавказ, пытаясь его оторвать от России», — пояснил Коц.

Он подчеркнул, что цель задержанным назначил именно куратор с Украины.

В пятницу ФСБ сообщила, что силовики предотвратили теракт против сотрудников РКН и задержали семь сторонников неофашистской идеологии, завербованных украинскими спецслужбами. Они планировали подрыв автомобиля. Возбуждены дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.
Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался...
В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
На 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», по предварительной информации, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2107» под управлением 18-летнего жителя города Касимова.
Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.

