Коц объяснил, почему нельзя оправдывать организаторов теракта против РКН

Злоумышленников, планировавших теракт против руководителей Роскомнадзора, нельзя оправдывать, поскольку это опасно для страны, написал военкор Александр Коц в MAX .

Так он прокомменитировал пост, появившийся в телеграм-канале «Многонационал». Его авторы утверждают, что к попытке теракта привели ограничительные меры РКН.

Продолжение после рекламы

Военный корреспондент отметил, что такими темпами можно начать оправдывать теракт в «Крокусе» миграционными ужесточениями, а убийцу генерала Игоря Кириллова тем, что он стал жертвой телефонных мошенников.

«Так нельзя говорить на многотысячную аудиторию о террористах. Именно этого противник и добивался. Потому и бил в болевую точку, как когда-то бил по нам через Кавказ, пытаясь его оторвать от России», — пояснил Коц.

Он подчеркнул, что цель задержанным назначил именно куратор с Украины.

В пятницу ФСБ сообщила, что силовики предотвратили теракт против сотрудников РКН и задержали семь сторонников неофашистской идеологии, завербованных украинскими спецслужбами. Они планировали подрыв автомобиля. Возбуждены дела о незаконном обороте оружия и взрывных устройств.