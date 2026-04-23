Фото: МЧС России по Рязанской области
Экология, природа, животные

В Рязанской области вода в Оке и других реках продолжает убывать

Алексей Самохин
По данным на 14:00 23 апреля 2026 года, уровень воды в Оке в черте Рязани за сутки снизился на 50 сантиметров и составляет 286 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста. Паводковая ситуация остаётся под контролем МЧС.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке понизился на 18 сантиметров и составляет 444 сантиметра выше нулевой отметки. В районе Касимова — снижение на 6 сантиметров, до 581 сантиметра.

В реке Проня у населённого пункта Быково вода ушла на 50 сантиметров — до 296 сантиметров выше нулевой отметки. В реке Ранова у села Троица — снижение на 9 сантиметров, до 542 сантиметров. У Скопина в реке Верда уровень упал на 3 сантиметра и составляет 165 сантиметров.

Единственный рост зафиксирован в реке Мокша у рабочего посёлка Кадом — плюс 1 сантиметр, до 655 сантиметров выше нулевой отметки гидропоста.

За минувшие сутки от воды освободились 9 приусадебных участков в Рязани и один участок дороги в Рязанском муниципальном округе.

На сегодняшний день остаются затопленными 4 низководных моста, 3 участка автодорог и 33 приусадебных участка. Отрезано от сообщения 6 населённых пунктов. Для сообщения с ними организовано 5 лодочных переправ.

По информации регионального МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено, эвакуация не требуется. 

