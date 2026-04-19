Ветеринар рассказала, как защитить питомцев от «голодных» клещей

Апрель – это волшебное время пробуждения и обновления природы. Вот только не всем «пробуждающимся» мы рады, ведь среди них есть те, кто может причинить большой вред здоровью как людям, так и домашним любимцам. Конечно, речь о клещах, являющихся переносчиками опасных заболеваний, некоторые из которых могут привести к летальному исходу. Как обезопасить своих домашних питомцев? Какие средства профилактики лучше использовать? На эти вопросы ответила ветеринарный врач Марина Чулкова.

В апреле клещи особенно «голодные»: после спячки им необходимо набраться сил для дальнейшего размножения. В зоне риска – любое теплокровное существо, оказавшееся на их пути. И наши домашние любимцы являются для клещей «легкой добычей».

Клещи переносят такие заболевания, как пироплазмоз и анаплазмоз. Особенно тяжело их переносят собаки: у этих животных довольно чувствительная печень, а именно этот орган в первую очередь поражается после укуса инфицированного клеща.

Как понять, что с собакой что-то не так? Она становится вялой, отказывается от еды, появляется отдышка, она с трудом передвигается, цвет мочи становится бурым из-за выхода гемоглобина при разрушении, слизистые оболочки бледнеют или желтеют, температура повышается до 40–42 °.

— При любых этих симптомах необходимо немедленно обратиться к ветеринарному врачу, — говорит Марина. – И пироплазмоз, и анаплазмоз могут привести к летальному исходу. Чем быстрее начать лечение, тем более эффективным оно будет. Ветврач сначала возьмет кровь на анализ, чтобы определить, какое именно заболевание у питомца, а затем назначит необходимое лечение. Но все-таки лучше избегать инфицирования, тем более сейчас нам доступны препараты, которые показали свою эффективность и отлично защищают собак и кошек от заболеваний, передающихся через укусы клещей.

Марина Чулкова рекомендует в качестве профилактики отдавать предпочтение таблеткам («Симпарика», «Бравекто», «Тиксофли»). Принцип действия у препаратов схожий: действующее вещество всасывается в кровь питомца и вступает в химическую связь с белками плазмы. Когда паразит начинает «ввинчиваться» в кожу животного, в его организм поступают молекулы действующего вещества препарата и парализуют клеща, что приводит к его гибели. Это происходит очень быстро, так что клещ не успевает заразить вашего любимца. Т.е. нужно понимать: таблетки не имеют отпугивающего действия, они защищают собаку от инфицирования после укуса.

— Очень популярны капли на холку, которые как раз имеют то самое отпугивающее действие, — говорит ветврач. — Однако я рекомендую их применять не в качестве основной защиты, а как дополнение. Главное, при выборе спрея обращать внимание на действующее вещество: оно должно отличаться от того, которое содержится в таблетке, а иначе это может привести к передозировке.

Обрабатывать от клещей нужно не только собак, но и кошек. Хотя их организм более устойчив к пироплазмозу и анаплазмозу, все-таки не стоит рисковать здоровьем и жизнью любимца. К тому же чем больше хозяев будут ответственно подходить к профилактике своих домашних животных, тем меньше клещей будет в городской среде.

Берегите своих питомцев!

Автор текста: Кристина Аманн