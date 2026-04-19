Красная горка: смысл, история и главные традиции праздника

Анастасия Мериакри
Первое воскресенье после Пасхи в народе называют Красной горкой, а в церковном календаре — Антипасхой или Фоминым воскресеньем. Этот день объединяет древние языческие обычаи и христианские обряды, символизируя пробуждение природы, радость жизни и надежду на семейное счастье. В 2026 году праздник выпал на 19 апреля.

Корни из язычества: от поклонения солнцу к христианской радости

История Красной горки уходит в дохристианскую эпоху. Это был день встречи весны, когда люди славили солнце и плодородие, водили хороводы и устраивали шумные гулянья. С принятием христианства на Руси в 988 году церковь не стала искоренять эти традиции, а наполнила их новым смыслом. Поклонение идолам было запрещено, но атмосфера всеобщего ликования, хороводы и совместные застолья сохранились, став частью народного православия.

Символ веры и обновления

Дата праздника плавающая — это всегда восьмой день после Светлого Христова Воскресения. Антипасха завершает Светлую седмицу — самую радостную неделю в году.

В этот день в храмах служат торжественную литургию в пасхальных облачениях. Богослужение посвящено не только Воскресению Христову, но и апостолу Фоме, который усомнился в чуде, а затем обрёл веру через личное переживание. Смысл Антипасхи — в утверждении веры и возможности духовного поиска.

Время свадеб и надежд

Красная горка всегда считалась самым удачным днём для бракосочетания. По народной мудрости, «те, кто на Красную горку женятся, никогда не разженутся».

Считалось, что в этот день за людьми наблюдают не только святые, но и духи предков, даруя союзу особое благословение. Весенние свадьбы играли массово: после Масленицы наступало время сватовства, а к весне — время для создания новой семьи. Это было и прагматично: после Пасхи начинались полевые работы, а новый член семьи становился дополнительным помощником.

Традиции и обычаи

Празднование всегда проходит шумно и весело:

  • Нарядно одеваются и встречают рассвет на самых красивых, «красных» (то есть красивых) холмах.
  • Водят хороводы, танцуют и играют на улице. Скучать в одиночестве считается дурной приметой.
  • Катают с горки крашеные яйца — символ жизни. Ровно скатившееся и не разбившееся яйцо сулит удачу.
  • Навещают молодожёнов с песнями и поздравлениями — этот обычай назывался «окликание молодых».
  • Накрывают богатые столы на улице. Главные угощения — крашеные яйца (жёлтые и зелёные), куличи, творожная пасха, блины и пироги.

В деревнях женщины проводили обряд опахивания полей: с иконами они собирались за околицей, вспахивали землю по кругу и проводили кресты сохой. Это считалось мощной защитой будущего урожая от засухи и других бед.

Красная горка — это уникальный праздник, в котором переплелись вера в чудо, любовь к родной земле и искренняя радость от прихода весны.

По материалам Москва24

