«Рязанское море» любви: пара поженилась на сап-фестивале

Во время фестиваля «РЯЗАНСКОЕ МОРЕ 2026» 18 апреля на пирсе Борковского затона рязанцы Андрей и Мария официально заключили брак. О церемонии рассказал Сервис-ЗАГС.

Пара выбрала такой необычный формат, потому что оба любят приключения, экстрим, родной город и, конечно, друг друга! На нестандартной свадьбе присутствовали не только друзья и единомышленники, но и родные — поддержать молодожёнов приехали 60 гостей.

Продолжение после рекламы

Массовая сап-прогулка собрала более тысячи участников, которые встретили молодожёнов бурными аплодисментами и восторженными возгласами. Молодоженам вручили сертификат на покупку квартиры, денежный приз, технику. Новоиспеченную семью поздравил рязанский блогер Магамед Водовсков (Магуша).

Теперь на Рязанском море стало ещё больше любви!

Автор видео: Центр развития креативных индустрий | Рязань