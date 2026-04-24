По иску касимовской прокуратуры в муниципальную собственность возвращен земельный участок

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства. Установлено, что в апреле 2022 года местная жительница обратилась к главе городского поселения о предоставлении ей в собственность земельного участка площадью 350 кв. метров.
Действуя в личных интересах и стремясь установить доверительные отношения с заявительницей, глава поселения подготовил документ, содержащий заведомо ложные сведения.
Это позволило незаконно вывести земельный участок из муниципальной собственности и незаконно передать его гражданке.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, требуя аннулировать выписку из похозяйственной книги, лишить женщину права собственности на указанный земельный участок и признать данное право за Касимовским муниципальным округом.
Заявленные требования судом удовлетворены.
Фактическое исполнение судебного акта на контроле в прокуратуре района.