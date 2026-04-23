Три человека, включая 6-летнего ребёнка, пострадали в ДТП в Касимовском округе

В среду, 22 апреля, примерно в 17:35, в Касимовском районе, на 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», по предварительной информации, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2107» под управлением 18-летнего жителя города Касимова.

В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта», а также ее пассажиры в возрасте 43 и 6 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.