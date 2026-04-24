Волонтёр Лера Зима скончалась после нападения двух мужчин

35-летняя Валерия Белова, известная в Омске как волонтёр Лера Зима, помогавшая участникам СВО и бездомным животным, скончалась 23 апреля от травм, полученных в результате нападения месяц назад. Подозреваемые до сих пор не задержаны.

По информации SHOT, 25 марта на Валерию Белову напали двое мужчин. Они избили женщину и натравили на неё стаффордширского терьера, который также покусал пять собак волонтёра, находившихся с ней на прогулке. По словам пострадавшей, нападавшие были знакомы с ней и знали о её волонтёрской деятельности по поддержке бойцов СВО. Во время избиения они, якобы, выкрикивали лозунги в поддержку Украины.

Продолжение после рекламы

После нападения Валерии диагностировали сотрясение мозга и сильные ушибы головы. От госпитализации она отказалась, так как дома оставались пять пострадавших собак, которые также получили травмы от стаффорда. Некому было присмотреть за животными.

Со временем состояние женщины ухудшилось — она стала терять сознание по несколько раз в день. Белова решила обратиться за медицинской помощью и начала пристраивать собак на передержку. Запись к врачу она получила на 23 апреля. Утром в этот день женщина умерла у себя дома, не успев выехать в медицинское учреждение.

По данным местных жителей, один из нападавших — 23-летний мужчина — ранее неоднократно натравливал своего стаффордширского терьера на других собак, как бездомных, так и домашних во время выгула с хозяевами.

Личности подозреваемых установлены полицией, сообщает SHOT, но они не задержаны.