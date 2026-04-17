Россияне за один день закрыли ипотеку семье из Подмосковья

Никита Рязанцев
Жительница Подмосковья Кристина Кива за сутки собрала 1,6 миллиона рублей на погашение ипотеки благодаря видео в соцсетях.

Девушка предложила аудитории простой расчет: если 16 тысяч человек перечислят ей по 100 рублей, семья сможет закрыть кредит. Эта идея быстро нашла отклик, и за неполные сутки пользователи перевели блогеру 1 600 017 рублей.

Затем Кристина выложила новое видео, где показала, как погасила ипотечное обязательство через банковское приложение.

«Я не могу передать, насколько я благодарна всем вам. Когда человек человечится — это прекрасно! Мы очень сильно вам все благодарны!» — поделилась эмоциями Кива.

У семьи двое детей, и финансовое положение в последнее время было непростым. Кристина призналась, что не ожидала такого результата и рассматривала свою идею скорее как эксперимент.

