Эксперт по выживанию Тайга описал сценарий гибели Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, с высокой долей вероятности погибла из-за переохлаждения, заявил « РГ » эксперт по выживанию Олег Тайга.

По его словам, чаще всего туристы попадают в смертельно опасные ситуации не в лютые морозы, а когда начинается оттепель: температура достигает нуля и поднимается до плюс семи градусов. Вероятно, Сергей, Ирина и их дочь промокли по время снегопада 28 сентября у подножия горы Буратинка.

«При этом в условиях дождя, мокрого снега и ветра одежда быстро намокает, а даже качественные мембранные материалы не защищают от длительного воздействия влаги», — пояснил Тайга.

В подобной ситуации инстинкты подталкивают человека к быстрому поиску укрытия. Вероятно, Усольцевы спрятались в курумниках — каменных россыпях, которые часто встречаются в этой местности.

«В такой агрессивной среде достаточно трех часов, чтобы погибнуть от переохлаждения», — добавил эксперт.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.