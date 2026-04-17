Вдова и дочь Пьера Нарцисса впервые за четыре года посетят его могилу

Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, впервые планирует посетить его могилу в Камеруне, рассказал « Газете.Ru » директор исполнителя Сергей Дворцов.

По его словам, за четыре года жена и дочь не были на месте захоронения артиста.

«С большой вероятностью в этом году мы все вместе полетим впервые к Нарциссу в деревню, на его могилу. Нас там не было порядка уже четырех лет со дня его кончины», — отметил Дворцов.

Одной из причин поездки в Камерун является спор о наследстве Нарцисса. По словам Дворцова, его мама и внебрачный сын Андре претендуют на имущество в размере 130 миллионов рублей, включая счета, чайную плантацию и недвижимость.

Артист умер в 2022 году в возрасте 45 лет. Его продюсер ранее сообщал, что певец злоупотреблял алкоголем и вел разгульный образ жизни, что сказалось на его здоровье.