Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com
Новости России

Вдова и дочь Пьера Нарцисса впервые за четыре года посетят его могилу

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Валерия Калачева, вдова певца Пьера Нарцисса, впервые планирует посетить его могилу в Камеруне, рассказал «Газете.Ru» директор исполнителя Сергей Дворцов.

По его словам, за четыре года жена и дочь не были на месте захоронения артиста.

«С большой вероятностью в этом году мы все вместе полетим впервые к Нарциссу в деревню, на его могилу. Нас там не было порядка уже четырех лет со дня его кончины», — отметил Дворцов.

Продолжение после рекламы

Одной из причин поездки в Камерун является спор о наследстве Нарцисса. По словам Дворцова, его мама и внебрачный сын Андре претендуют на имущество в размере 130 миллионов рублей, включая счета, чайную плантацию и недвижимость.

Артист умер в 2022 году в возрасте 45 лет. Его продюсер ранее сообщал, что певец злоупотреблял алкоголем и вел разгульный образ жизни, что сказалось на его здоровье.

Популярные материалы

Новости России

«Наши подлецы»: генерал рассказал, откуда летели дроны ВСУ на Стерлитамак

Украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать башкирский Стерлитамак, могли запутстить предатели...
Новости России

Двое детей погибли во время атаки БПЛА на Туапсе, есть раненые, повреждены дома

Ночная атака беспилотников на Краснодарский край унесла жизни двух детей — пяти и четырнадцати лет. Удары пришлись по жилым домам Туапсе и посёлку Лоо под Сочи. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о произошедшем лично.
Новости России

Криминалист назвал главную загадку исчезновения Героя России Асылханова

Герой России Алексей Асылханов, который пропал в городе Юрга...
Новости России

Детектив объяснил, почему не верит рассказу жены о Герое России Асылханове

Жена Героя России Алексея Асылханова, который пропал в городе...
Политика

Эксперты рассказали, как Россия может ударить по производителям оружия для Украины без ракет

Минобороны РФ назвало поимённо страны, причастные к производству дронов для Украины. Выяснилось, что штабы ключевых компаний сидят в Британии и Германии, а комплектующие везут из Италии и Турции. Никакой украинской независимости — только европейская кооперация.

Темы

Новости России

Россияне за один день закрыли ипотеку семье из Подмосковья

Жительница Подмосковья Кристина Кива за сутки собрала 1,6 миллиона...
Новости России

Эксперт по выживанию Тайга описал сценарий гибели Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в красноярской тайге, с высокой долей...
Новости России

Жена Героя России Асылханова рассказала подробности поисков мужа

Супруга Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в городе Юрге...
Новости России

Жителей Финляндии не на шутку напугала «космическая медуза» из России

Запуск российской ракеты Союз-2.1б с космодрома Плесецк не на...
Новости России

В России изменились сроки записи к врачу через «Госуслуги»

Россияне получили возможность через портал «Госуслуги» записываться к врачу...
Новости России

Генерал рассказал, к каким регионам ВСУ стягивают войска для наступления

Украинское командование перебрасывает войска в районы, примыкающие к приграничным...
Новости России

Раскрыты детали резни из-за продажи квартиры в Люберцах

Квартира в подмосковных Люберцах, из-за которой произошел конфликт с...
Новости России

Раскрыты детали убийства полицейского при задержании в Оренбуржье

Погибшим при задержании Сергея Басалаева, находящегося в федеральном розыске,...

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье