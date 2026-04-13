Поисковики рассказали, куда исчезли следы Усольцевых в лесу

Следы семьи Усольцевых, исчезнувшей прошлой осенью в красноярской тайге, могло замести снегом, рассказали РИА Новости представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По их словам, это создает дополнительные трудности для новой поисковой операции, запланированной на май.

«В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков», — заявили в организации.

При этом поисковики не теряют надежды найти туристов живыми.

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.