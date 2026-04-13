Сергей и Ирина Усольцевы. Фото со страницы Ирины ВКонтакте
Новости России

Поисковики рассказали, куда исчезли следы Усольцевых в лесу

Никита Рязанцев
Следы семьи Усольцевых, исчезнувшей прошлой осенью в красноярской тайге, могло замести снегом, рассказали РИА Новости представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По их словам, это создает дополнительные трудности для новой поисковой операции, запланированной на май.

«В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков», — заявили в организации.

Реклама

При этом поисковики не теряют надежды найти туристов живыми.

Материал по теме: Усольцевых не признали погибшими: новый поворот в деле пропавшей семьи

64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали уже более полугода назад. Семья отправилась в однодневный поход в Партизанском районе Кутурчинского Белогорья и не вернулась. За шесть месяцев поисков следствие не нашло ни единой зацепки.

Официальная версия трагедии — несчастный случай. Также правоохранители прорабатывали криминальные сценарии и гипотезу о намеренном исчезновении.

Популярные материалы

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье