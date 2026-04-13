Эксперт Лычков раскрыл, как Россия ответит Украине за срыв перемирия

Москва в ответ на нарушения пасхального перемирия со стороны Киева должна снять ограничения по дальности и калибрам для ответной атаки, заявил военный эксперт Иван Лычков, его слова привел «МК».

По его мнению, удар возмездия должен быть мгновенным и болезненным.

«Нужно бить по центрам принятия решений, по местам скопления резервов и по логистическим узлам, откуда они подтягивают технику к линии фронта», — пояснил Лычков.

Читайте также: Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Эксперт добавил, что Киев начнет уважать мирные инициативы Москвы, если ответный удар будет результативным.

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 16:00 11 апреля до конца воскресенья. По данным Минобороны на утро 12 апреля, противник нарушил режим прекращения огня почти две тысячи раз.

Сообщалось о пострадавших мирных жителях в Курской и Белгородской областях.