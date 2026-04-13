В реке Пра в марте зафиксировано высокое загрязнение воды

В марте 2026 года в реке Пра было зафиксировано четыре случая высокого загрязнения воды. Об этом сообщает Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Анализ проб, взятых у с. Борисово, п. Брыкин Бор и выше устья реки, показал следующие результаты:

Реклама

Дефицит растворённого кислорода составил 2,31 мг/л.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по железу составило от 47,3 до 49,7 раза.

По данным мониторинга, случаев аварийного или экстремально высокого загрязнения воды, а также атмосферного воздуха и радиационного фона не зарегистрировано.

Река Пра всегда отличалась высоким природным содержанием железа. Чрезмерное накопление этого металла в организме может привести к различным заболеваниям, включая: болезни почек, расстройства желудочно-кишечного тракта, кожные аллергии и другие нарушения.