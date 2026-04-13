В Рязани мужчина сделал предложение любимой на концерте Ильи Соболева

В Муниципальном культурном центре Рязани во время концерта комика Ильи Соболева (18+) произошло трогательное событие, которое стало настоящей сенсацией вечера. Один из зрителей решил сделать предложение своей возлюбленной прямо на сцене, и этот момент запечатлели очевидцы, публикуя кадры в группе «RZN LIFE» ВКонтакте.

Молодой человек пригласил свою спутницу на сцену, где Соболев, заметив романтическую атмосферу, решил немного пообщаться с парой. Он спросил у мужчины, как долго они знакомы. Ответ оказался неожиданным: пара знакома уже два года, а в отношениях — с января этого года.

В присутствии зрителей и самого артиста молодой человек сделал предложение своей возлюбленной. Девушка, не раздумывая, ответила согласием, что вызвало бурю эмоций в зале. Зрители отреагировали аплодисментами и одобрительными возгласами, поддерживая пару.

Илья Соболев, в свою очередь, поддержал молодожёнов тёплыми словами и шутливо отметил, что теперь это выступление точно запомнится всем надолго.