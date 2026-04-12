Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Кто выбыл из проекта ранее

До полуфинала проект покинули:

Роза Сябитова (Одуванчик).

Дмитрий Тарасов (Жук).

Илья Зудин (Богатырь).

Катя Лель (Коралл).

Андрей Норкин (Баран).

Маргарита Суханкина (Лиса).

Родион Газманов (Гиппопотам).

Арсений Бородин (Снегирь).

Жюри и ведущие

В 10-м выпуске за выступлениями следили:

Филипп Киркоров.

Валерия.

Регина Тодоренко.

Тимур Родригез.

Сергей Лазарев.

Ведущий выпуска — Вячеслав Макаров.

Гостевые маски: Помидор и Контрабас

Вне конкурса на сцену вышли:

Помидор — исполнил «A Sky Full of Stars» (Coldplay). Жюри не смогли разгадать, кто скрывается за маской, выдвигая версии от Артемия Лебедева до Яны Рудковской. В итоге под маской оказался Александр Ревва.

Контрабас — спел «Армию Мистера Икс». Жюри гадали между Димой Журавлевым, Сергеем Жуковым и Александром Олешко. Маску снял Иосиф Пригожин, чем очень удивил Валерию.

Выступления полуфиналистов

Лягушка — «Угонщица»

Лягушка вышла на сцену в платке и с корзинкой крашеных яиц, отдавая дань Пасхе. Несмотря на праздничный настрой, участница исполнила одну из самых задорных песен Ирины Аллегровой — «Угонщица». Номер получился танцевальным и ироничным, что вызвало улыбки у зрителей и жюри. Судьи строили догадки: среди версий прозвучали имена Юлии Савичевой, Саши Урсуляк, Марго и Светы Светиковой.

Фото: телеканал НТВ

Бобёр — «Я рисую»

Бобёр выбрал для выступления композицию Яака Йоалы «Я рисую». Песня прозвучала очень душевно и драматично. Артист вновь продемонстрировал высокий уровень вокала, а постановка номера и взаимодействие с танцовщицей вызвали восхищение жюри. Среди предположений — Зураб Матуа, Иван Абрамов, Алексей Серов, Андрей Аверин. Однако судьи не исключают, что за маской может скрываться и женщина, например, Елена Воробей.

Фото: телеканал НТВ

Колибри — «Лети, перышко»

Колибри исполнила символичную песню «Лети, перышко», прощаясь с образом возлюбленного Снегиря, которого жюри рассекретило в прошлом выпуске. На этот раз сомнений почти не осталось: на сцене была певица Зара. Её нежное и сказочное исполнение не оставило судьям пространства для других версий.

Фото: телеканал НТВ

Жираф — «Я не боюсь»

Жираф спел песню Сергея Лазарева «Я не боюсь». Жюри вновь утверждали, что за маской скрывается девушка, приводя всё новые доводы. Среди версий — Анита Цой, Эдита Пьеха, Полина Гагарина и даже Бервульф. Однако наиболее вероятной кандидатурой судьи считают Клаву Коку и даже поздравили её с недавней помолвкой.

Фото: телеканал НТВ

Месяц — «Ночь»

Месяц исполнил песню Андрея Губина «Ночь». Номер был наполнен особым смыслом: зрители увидели все этапы взросления и становления персонажа. Креативная постановка, профессионализм вокалиста и танцовщиков вызвали у жюри бурю эмоций. Основная версия — Саша Воробьева.

Сурикат — «The Prayer»

Сурикат вновь удивил всех, исполнив «The Prayer» Андреа Бочелли и Селин Дион. Артист спел обе партии, чем буквально ввёл в ступор жюри. Филипп Киркоров признался, что не смог бы так спеть, а Тимур Родригез назвал выступление «божественно талантливым». Валерия заявила: «Для меня это выступление победителя», а Сергей Лазарев отметил: «Величайшая песня сейчас величайше прозвучала». Жюри по-прежнему уверены, что за маской скрывается Кирилл Астапов (Сократ).

Кто покинул шоу в 10-м выпуске

В номинацию на вылет попали Лягушка, Колибри и Месяц. Зрители спасли Месяц, жюри — Лягушку. Маску пришлось снять Колибри. Как и предполагали судьи, за ней скрывалась певица Зара.

Когда финал

Второй полуфинал пройдет 19 апреля, а финал шоу «Маска» состоится 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце в 13:00 по московскому времени.

По материалам Ура.ру