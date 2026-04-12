Фото: телеканал НТВ
Новости кино и ТВ

Колибри эмоционально попрощалась с возлюбленным и сняла маску в новом выпуске шоу «Маска»

Анастасия Мериакри
12 апреля 2026 года на телеканале НТВ вышел 10-й выпуск популярного шоу «Маска» (12+). Это был первый полуфинал, в котором за победу боролись шесть оставшихся участников. Среди них — чемпионы в разных видах спорта, заслуженные и народные артисты.

Кто выбыл из проекта ранее

До полуфинала проект покинули:

Реклама
  • Роза Сябитова (Одуванчик).
  • Дмитрий Тарасов (Жук).
  • Илья Зудин (Богатырь).
  • Катя Лель (Коралл).
  • Андрей Норкин (Баран).
  • Маргарита Суханкина (Лиса).
  • Родион Газманов (Гиппопотам).
  • Арсений Бородин (Снегирь).

Жюри и ведущие

В 10-м выпуске за выступлениями следили:

  • Филипп Киркоров.
  • Валерия.
  • Регина Тодоренко.
  • Тимур Родригез.
  • Сергей Лазарев.

Ведущий выпуска — Вячеслав Макаров.

Гостевые маски: Помидор и Контрабас

Вне конкурса на сцену вышли:

Помидор — исполнил «A Sky Full of Stars» (Coldplay). Жюри не смогли разгадать, кто скрывается за маской, выдвигая версии от Артемия Лебедева до Яны Рудковской. В итоге под маской оказался Александр Ревва.

Контрабас — спел «Армию Мистера Икс». Жюри гадали между Димой Журавлевым, Сергеем Жуковым и Александром Олешко. Маску снял Иосиф Пригожин, чем очень удивил Валерию.

Выступления полуфиналистов

Лягушка — «Угонщица»

Лягушка вышла на сцену в платке и с корзинкой крашеных яиц, отдавая дань Пасхе. Несмотря на праздничный настрой, участница исполнила одну из самых задорных песен Ирины Аллегровой — «Угонщица». Номер получился танцевальным и ироничным, что вызвало улыбки у зрителей и жюри. Судьи строили догадки: среди версий прозвучали имена Юлии Савичевой, Саши Урсуляк, Марго и Светы Светиковой.

Фото: телеканал НТВ

Бобёр — «Я рисую»

Бобёр выбрал для выступления композицию Яака Йоалы «Я рисую». Песня прозвучала очень душевно и драматично. Артист вновь продемонстрировал высокий уровень вокала, а постановка номера и взаимодействие с танцовщицей вызвали восхищение жюри. Среди предположений — Зураб Матуа, Иван Абрамов, Алексей Серов, Андрей Аверин. Однако судьи не исключают, что за маской может скрываться и женщина, например, Елена Воробей.

Фото: телеканал НТВ

Колибри — «Лети, перышко»

Колибри исполнила символичную песню «Лети, перышко», прощаясь с образом возлюбленного Снегиря, которого жюри рассекретило в прошлом выпуске. На этот раз сомнений почти не осталось: на сцене была певица Зара. Её нежное и сказочное исполнение не оставило судьям пространства для других версий.

Фото: телеканал НТВ

Жираф — «Я не боюсь»

Жираф спел песню Сергея Лазарева «Я не боюсь». Жюри вновь утверждали, что за маской скрывается девушка, приводя всё новые доводы. Среди версий — Анита Цой, Эдита Пьеха, Полина Гагарина и даже Бервульф. Однако наиболее вероятной кандидатурой судьи считают Клаву Коку и даже поздравили её с недавней помолвкой.

Фото: телеканал НТВ

Месяц — «Ночь»

Месяц исполнил песню Андрея Губина «Ночь». Номер был наполнен особым смыслом: зрители увидели все этапы взросления и становления персонажа. Креативная постановка, профессионализм вокалиста и танцовщиков вызвали у жюри бурю эмоций. Основная версия — Саша Воробьева.

Сурикат — «The Prayer»

Сурикат вновь удивил всех, исполнив «The Prayer» Андреа Бочелли и Селин Дион. Артист спел обе партии, чем буквально ввёл в ступор жюри. Филипп Киркоров признался, что не смог бы так спеть, а Тимур Родригез назвал выступление «божественно талантливым». Валерия заявила: «Для меня это выступление победителя», а Сергей Лазарев отметил: «Величайшая песня сейчас величайше прозвучала». Жюри по-прежнему уверены, что за маской скрывается Кирилл Астапов (Сократ).

Кто покинул шоу в 10-м выпуске

В номинацию на вылет попали Лягушка, Колибри и Месяц. Зрители спасли Месяц, жюри — Лягушку. Маску пришлось снять Колибри. Как и предполагали судьи, за ней скрывалась певица Зара.

Когда финал

Второй полуфинал пройдет 19 апреля, а финал шоу «Маска» состоится 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце в 13:00 по московскому времени.

По материалам Ура.ру

Предыдущая статья
Выжившая туристка на Камчатке рассказала, что боролась за жизнь 36 часов

Популярные материалы

Акценты

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме покажет в прямом эфире НТВ

11 апреля 2026 года в Иерусалиме состоится схождение Благодатного огня — одно из главных таинств православного мира. Церемония в храме Гроба Господня пройдёт без ограничений: власти Израиля дали разрешение, а НТВ покажет её в прямом эфире.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Стали известны детали поисков пропавшего Героя России Асылханова

К поискам Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Новости России

Коц объяснил, зачем Украина нарушает пасхальное перемирие

Украина намерено нарушает пасхальное перемирие, чтобы спровоцировать Россию на...
Погода

Мокрый снег ночью и до +13 днём ожидается в Рязанской области

На основе данных Гидрометцентра подготовили для вас прогноз погоды по Рязанской области и городу Рязани на ближайшие дни.

Темы

Происшествия

В Рязанской области при пожаре погибла 89-летняя женщина

12 апреля в 8:44 на пульт дежурного ПСЧ-47 ГПС поступило сообщение о возгорании в посёлке Луговом. Загорелся двухквартирный кирпичный жилой дом. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчёта, в том числе сотрудники путятинской ПСЧ-34.
Погода

Апрельское тепло придет в Рязанскую область на следующей неделе

В целом, на следующей неделе весна в Центральной России вступит в свои права, принеся с собой тепло и комфортную погоду.
Новости России

В Крыму испекли пасхальный кулич весом 600 кг в виде карты полуострова

В Крыму, на территории Бахчисарайского парка миниатюр, испекли гигантский пасхальный кулич весом 600 килограммов и диаметром 3,5 метра. Это угощение стало настоящим символом праздника и привлекло внимание как местных жителей, так и туристов.
Погода

В Рязанской области 13 апреля ожидается дождь и порывистый ветер

В понедельник, 13 апреля, в Рязанской области ожидается облачная и прохладная погода. Атмосферный фронт принесёт с собой осадки и порывистый ветер.
Общество

В Рязани 13 апреля на 9 улицах отключат электроэнергию

С 10:30 до 15:30 в связи с проведением плановых работ по замене оборудования на трансформаторной подстанции будет временно прекращена подача электроэнергии.
Новости кино и ТВ

Экс-ведущая «Орла и решки» выиграла 10 миллионов в финале «Тайного миллионера»

12 апреля на телеканале СТС вышел долгожданный заключительный выпуск шоу «Тайный миллионер». Девять недель четырнадцать звёзд шоу-бизнеса вели настоящую охоту за золотым слитком, плетя интриги и подозревая друг друга. Настало время узнать развязку этого захватывающего реалити.
Интересное

Время для новых идей и гармонии в отношениях: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

С 13 по 19 апреля звёзды обещают насыщенную и продуктивную неделю. Для одних знаков это время прорывов и признания, для других — период для наведения порядка и внутренней работы. Читайте, что ждёт ваш знак, какие дни будут самыми удачными и на что обратить внимание.
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» уступил «Нефтянику» в упорной борьбе

11 апреля в Альметьевске состоялся второй матч четвертьфинальной серии Кубка Петрова между местным «Нефтяником» и ХК «Рязань-ВДВ». Встреча получилась результативной и драматичной, однако рязанские хоккеисты уступили со счётом 3:4.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье