В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

Сегодня, 5 апреля 2026 года, на телеканале НТВ вышел долгожданный девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска» (12+). Зрители увидели яркие выступления, неожиданные повороты и, конечно, главное разоблачение выпуска.

Кто остался за кулисами, а кто покинул проект?

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.

Реклама

Главные выступления выпуска

В этом выпуске в составе жюри произошла замена: Сергей Лазарев отправился на отдых с детьми, а его место занял Вождь — Александр Панайотов.

Артисты представили следующие номера:

Лягушка — «Нет, ты не для меня»;

Жираф — Scatman;

Сурикат — «Выше головы»;

Колибри — Je suis malade;

Снегирь — «Орлы или вороны»;

Месяц — Casta Diva / Diva;

Бобёр — I Was Made For Lovin' You.

Драматургия номинаций

В первую тройку на выбывание попали Месяц, Лягушка и Жираф. Не повезло Лягушке: её необычная аранжировка песни Дмитрия Маликова вызвала резкую критику Филиппа Киркорова, но остальные члены жюри заступились за артистку, отметив её смелость и новый вокал. Лягушка с юмором разрядила обстановку, чем окончательно покорила зал.

В следующей двойке оказались Бобёр и Сурикат. Любимец Киркорова, Сурикат, устроил сюрприз с видеообращением от «вождей племени», чем вызвал негодование «отца», но реабилитировался проникновенным исполнением песни Полины Гагариной. Его спас иммунитет, заработанный ранее.

В последней двойке оказались Колибри и Снегирь. Именно Снегирь оказался под угрозой вылета.

Главное разоблачение: под маской Снегиря скрывался…

Интрига вокруг Снегиря нарастала с каждым выпуском. В прошлом эфире Филипп Киркоров предположил, что это Арсений Бородин. В девятом выпуске Снегирь устроил целую исповедь: он встал на колени и повинился перед Киркоровым за то, что много лет назад «передал записку» Арсения Бородина Виктору Дробышу.

После мощного рок-номера жюри окончательно уверилось в своих догадках.

В финальном голосовании все члены жюри, кроме Александра Панайотова (он выбрал Лягушку), проголосовали за снятие маски со Снегиря.

Под маской Снегиря скрывался певец, солист группы «Челси», выпускник «Фабрики звёзд» и финалист шоу «Аватар» Арсений Бородин!

Фото: телеканал НТВ

Кто продолжит борьбу?

До следующего выпуска в проекте остаются:

Жираф;

Лягушка;

Сурикат;

Колибри;

Бобёр;

Месяц.

По материалам: NEWS.ru, 74.ру