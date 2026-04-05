В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

Сегодня, 5 апреля 2026 года, на телеканале НТВ вышел долгожданный девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска» (12+). Зрители увидели яркие выступления, неожиданные повороты и, конечно, главное разоблачение выпуска.
Кто остался за кулисами, а кто покинул проект?
К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Главные выступления выпуска
В этом выпуске в составе жюри произошла замена: Сергей Лазарев отправился на отдых с детьми, а его место занял Вождь — Александр Панайотов.
Артисты представили следующие номера:
- Лягушка — «Нет, ты не для меня»;
- Жираф — Scatman;
- Сурикат — «Выше головы»;
- Колибри — Je suis malade;
- Снегирь — «Орлы или вороны»;
- Месяц — Casta Diva / Diva;
- Бобёр — I Was Made For Lovin’ You.
Драматургия номинаций
В первую тройку на выбывание попали Месяц, Лягушка и Жираф. Не повезло Лягушке: её необычная аранжировка песни Дмитрия Маликова вызвала резкую критику Филиппа Киркорова, но остальные члены жюри заступились за артистку, отметив её смелость и новый вокал. Лягушка с юмором разрядила обстановку, чем окончательно покорила зал.
В следующей двойке оказались Бобёр и Сурикат. Любимец Киркорова, Сурикат, устроил сюрприз с видеообращением от «вождей племени», чем вызвал негодование «отца», но реабилитировался проникновенным исполнением песни Полины Гагариной. Его спас иммунитет, заработанный ранее.
В последней двойке оказались Колибри и Снегирь. Именно Снегирь оказался под угрозой вылета.
Главное разоблачение: под маской Снегиря скрывался…
Интрига вокруг Снегиря нарастала с каждым выпуском. В прошлом эфире Филипп Киркоров предположил, что это Арсений Бородин. В девятом выпуске Снегирь устроил целую исповедь: он встал на колени и повинился перед Киркоровым за то, что много лет назад «передал записку» Арсения Бородина Виктору Дробышу.
После мощного рок-номера жюри окончательно уверилось в своих догадках.
В финальном голосовании все члены жюри, кроме Александра Панайотова (он выбрал Лягушку), проголосовали за снятие маски со Снегиря.
Под маской Снегиря скрывался певец, солист группы «Челси», выпускник «Фабрики звёзд» и финалист шоу «Аватар» Арсений Бородин!
Кто продолжит борьбу?
До следующего выпуска в проекте остаются:
- Жираф;
- Лягушка;
- Сурикат;
- Колибри;
- Бобёр;
- Месяц.