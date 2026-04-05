Фото: телеканал НТВ
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

Анастасия Мериакри
Сегодня, 5 апреля 2026 года, на телеканале НТВ вышел долгожданный девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска» (12+). Зрители увидели яркие выступления, неожиданные повороты и, конечно, главное разоблачение выпуска.

Кто остался за кулисами, а кто покинул проект?

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.

Главные выступления выпуска

В этом выпуске в составе жюри произошла замена: Сергей Лазарев отправился на отдых с детьми, а его место занял Вождь — Александр Панайотов.

Артисты представили следующие номера:

  • Лягушка«Нет, ты не для меня»;
  • ЖирафScatman;
  • Сурикат«Выше головы»;
  • КолибриJe suis malade;
  • Снегирь«Орлы или вороны»;
  • МесяцCasta Diva / Diva;
  • БобёрI Was Made For Lovin’ You.

Драматургия номинаций

В первую тройку на выбывание попали Месяц, Лягушка и Жираф. Не повезло Лягушке: её необычная аранжировка песни Дмитрия Маликова вызвала резкую критику Филиппа Киркорова, но остальные члены жюри заступились за артистку, отметив её смелость и новый вокал. Лягушка с юмором разрядила обстановку, чем окончательно покорила зал.

В следующей двойке оказались Бобёр и Сурикат. Любимец Киркорова, Сурикат, устроил сюрприз с видеообращением от «вождей племени», чем вызвал негодование «отца», но реабилитировался проникновенным исполнением песни Полины Гагариной. Его спас иммунитет, заработанный ранее.

В последней двойке оказались Колибри и Снегирь. Именно Снегирь оказался под угрозой вылета.

Главное разоблачение: под маской Снегиря скрывался…

Интрига вокруг Снегиря нарастала с каждым выпуском. В прошлом эфире Филипп Киркоров предположил, что это Арсений Бородин. В девятом выпуске Снегирь устроил целую исповедь: он встал на колени и повинился перед Киркоровым за то, что много лет назад «передал записку» Арсения Бородина Виктору Дробышу.

После мощного рок-номера жюри окончательно уверилось в своих догадках.

В финальном голосовании все члены жюри, кроме Александра Панайотова (он выбрал Лягушку), проголосовали за снятие маски со Снегиря.

Под маской Снегиря скрывался певец, солист группы «Челси», выпускник «Фабрики звёзд» и финалист шоу «Аватар» Арсений Бородин!

Фото: телеканал НТВ

Кто продолжит борьбу?

До следующего выпуска в проекте остаются:

  • Жираф;
  • Лягушка;
  • Сурикат;
  • Колибри;
  • Бобёр;
  • Месяц.

По материалам: NEWS.ru, 74.ру

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
