Выжившая туристка на Камчатке рассказала, что боролась за жизнь 36 часов

Туристка Полина Федорова, выжившая при трагическом восхождении на Камчатке, рассказала, что она вместе с другими путешественниками боролась за жизнь более 30 часов, ее слова привела «КП».

Лыжный поход в районе Авачинского перевала закончился гибелью двух туристов. Еще пятеро госпитализированы. Выжить без потерь удалось только двоим. Группа вышла 27 марта, вернуться планировала 12 апреля.

«Мощнейшее стихийное бедствие унесло жизни двух наших друзей — Сережи и Феди. Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице», — написала Федорова в соцсетях.

По словам девушки, до рокового момента поход был красивым и интересным. Однако затем группа столкнулась с резким ухудшением погоды на Авачинском перевале.

Туристка подчеркнула, что физически она и ее напарник пострадали не сильно, но моральное состояние описать тяжело. Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет.

По предварительной версии, из-за конфликта и надвигающейся пурги команда разделилась: двое повернули назад, а семеро решили рискнуть и пошли на Авачинский перевал. Там их настигла сильная метель, а палатку завалило снегом. В итоге двое туристов погибли, а пятеро получили серьезные обморожения.