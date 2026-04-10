Фото: МЧС России
Акценты

Стали известны подробности гибели туристов на Камчатке, в них нашли сходство с группой Дятлова

Алексей Самохин
Двое студентов погибли от обморожения на Камчатке после того, как группа разделилась из-за спора о маршруте. Руководительница похода ушла с парнем, забрав рацию и горелку, остальные семеро остались одни в метели.

Лыжный поход на Камчатке закончился гибелью двух туристов. Ещё пятеро госпитализированы. Выжить без потерь удалось только двоим.

Группа из девяти человек и один роковой спор

По данным SHOT, поход организовал турклуб имени Ефремова Санкт-Петербургского горного университета. Все девять участников были любителями: в основном ходили на лыжах по Уралу, в Хибины и Карелию. Авачинский перевал на Камчатке стал для них первым маршрутом такой сложности — третья категория, высота 900–1200 метров, два действующих вулкана по соседям: Авачинская и Корякская сопки. Погода в том районе непредсказуема в принципе.

Группа вышла 27 марта, вернуться планировала 12 апреля. Руководить походом поставили 22-летнюю студентку Лизу — опытного члена клуба. Её партнёр, 30-летний Егор, имеет звание КМС по спортивному туризму.

Когда началась сильная метель, Лиза предложила конкретный маршрут выхода. Группа не согласилась — большинство решило, что она ошибается. Поддержал её только Егор. Пара забрала с собой рацию и горелку и ушла. Остальные семеро двинулись другим путём.

Ночь в разорванной палатке

Семёрка попала в жёсткий снежный шторм. Спасатель МЧС Андрей Полюхов объяснил, что туристы выбрали для стоянки кулуар — место, которое постоянно продувается и куда наметает снег. Ночью палатку завалило. Конструкция не выдержала. Люди пытались удерживать её руками изнутри. В итоге им пришлось разрезать шатёр, чтобы выбраться наружу. Спасения ждали в мокрых спальниках.

22-летний Фёдя и 24-летний Серёжа погибли от обморожения. Остальных пятерых вовремя эвакуировали и доставили в больницу. По словам спасателей, шокового состояния при эвакуации у пострадавших не наблюдалось.

Одна из выживших, Кира, — спортсменка, член Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области, обладательница третьего разряда по альпинизму, покорявшая Эльбрус. Федерация уточнила, что поездка не была связана со спортивной деятельностью.

«У нас получилось, как на перевале Дятлова», — сказала одна из выживших.

Что случилось на перевале Дятлова

Сравнение с трагедией на перевале Дятлова в этой истории возникает само собой. В ночь на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Палатка, найденная 26 февраля, была разрезана изнутри. Часть тел обнаружили без верхней одежды, у других зафиксированы тяжёлые травмы. Следствие завершилось в том же году, причиной назвали природные факторы. В 2020 году Генпрокуратура России остановилась на версии схода снежной массы.

Группа Дятлова до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых загадок XX века. Насчитывается более 70 версий произошедшего: лавина, нападение животных, техногенные факторы, паника. Ни одна официально не подтверждена.

Предыдущая статья
Суд вернул квартиру порноактрисе Лоле Тейлор, она могла лишиться её спустя 9 лет после покупки
Следующая статья
Новый сезон «Сокровищ императора» стартует на ТНТ в воскресенье 

Популярные материалы

Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Новости России

Жена Героя России Асылханова оценила версию о его уходе из семьи

Супруга 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести...
Акценты

Пенсионеров в России ждут серьёзные изменения уже с мая

С мая в России меняются правила перерасчёта пенсий и оформления льгот для граждан от 55 до 80 лет. Большинство процедур станут автоматическими — без заявлений и очередей. Но есть кое-что, что нужно проверить уже сейчас.
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.
Происшествия

Рязанская ОПГ наладила выпуск фальшивой водки на миллион рублей

В Рязани завершено расследование дела о подпольном производстве алкоголя: пятеро фигурантов разливали суррогат в ангаре промзоны и сбывали его под видом водки и коньяка известных марок. Изъято почти 4500 бутылок на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Темы

Общество

Зюганов поддержал возрождение пионеров и октябрят и объяснил, почему это важно

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею возродить систему октябрят и пионеров. По его словам, партия уже 10 лет принимает в пионеры до 6 000 детей ежегодно.
Происшествия

Натурализованная рязанка фиктивно прописала у себя дома 9 мигрантов

Сотрудники полиции установили, что злоумышленница помогла незаконно легализоваться 9 приезжим из Среднеазиатского региона в возрасте 18 лет до 61 года. Фактически иностранные граждане по указанному адресу не проживали и не планировали. 
Новости России

12-летняя школьница попала под вагон и погибла в Ростовской области

В Ростовской области 12-летняя девочка погибла под колесами вагона, когда шла в школу. Трагедия произошла 10 апреля на станции Лихой в Каменске-Шахтинском.
Новости кино и ТВ

Новый сезон «Сокровищ императора» стартует на ТНТ в воскресенье 

12 апреля в 18.30 на ТНТ стартует новый сезон «Сокровищ императора» — и уже в первом выпуске участников ждут слёзы, ссоры и первые подставы. Инстасамка и её муж Маникен окажутся в эпицентре событий.
Новости России

Суд вернул квартиру порноактрисе Лоле Тейлор, она могла лишиться её спустя 9 лет после покупки

Московский апелляционный суд вернул квартиру актрисе Лоле Тейлор, которую та купила ещё в 2016 году. О потере жилья женщина узнала совершенно случайно, когда хотела купить новую недвижимость.
Политика

Ормузский пролив закрыт второй день, Иран держит блокаду, нефть пошла к $100

Формально перемирие не отменено, но Израиль бомбит Ливан, Иран топит переговоры угрозами, а Трамп дважды за сутки получил отказ — от Нетаньяху и от Тегерана. Разбираемся, что происходит на утро 10 апреля.
Политика

Генерал Липовой раскрыл, почему Россия резко усилила удары по портам Одессы и Николаева

В ночь на 10 апреля российские дроны атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Генерал-майор Сергей Липовой объяснил логику ударов: через черноморские порты идёт поток европейского оружия для ВСУ.
Спорт

Скончался рязанский тренер по боксу, мастер спорта СССР Михаил Князев

Похороны Князева пройдут в субботу, 11 апреля. В 11:30 начнётся отпевание в соборе Бориса и Глеба в Рязани, в 12:00 его похоронят на Борковском кладбище.

