Двое студентов погибли от обморожения на Камчатке после того, как группа разделилась из-за спора о маршруте. Руководительница похода ушла с парнем, забрав рацию и горелку, остальные семеро остались одни в метели.

Лыжный поход на Камчатке закончился гибелью двух туристов. Ещё пятеро госпитализированы. Выжить без потерь удалось только двоим.

Группа из девяти человек и один роковой спор

По данным SHOT, поход организовал турклуб имени Ефремова Санкт-Петербургского горного университета. Все девять участников были любителями: в основном ходили на лыжах по Уралу, в Хибины и Карелию. Авачинский перевал на Камчатке стал для них первым маршрутом такой сложности — третья категория, высота 900–1200 метров, два действующих вулкана по соседям: Авачинская и Корякская сопки. Погода в том районе непредсказуема в принципе.

Группа вышла 27 марта, вернуться планировала 12 апреля. Руководить походом поставили 22-летнюю студентку Лизу — опытного члена клуба. Её партнёр, 30-летний Егор, имеет звание КМС по спортивному туризму.

Когда началась сильная метель, Лиза предложила конкретный маршрут выхода. Группа не согласилась — большинство решило, что она ошибается. Поддержал её только Егор. Пара забрала с собой рацию и горелку и ушла. Остальные семеро двинулись другим путём.

Ночь в разорванной палатке

Семёрка попала в жёсткий снежный шторм. Спасатель МЧС Андрей Полюхов объяснил, что туристы выбрали для стоянки кулуар — место, которое постоянно продувается и куда наметает снег. Ночью палатку завалило. Конструкция не выдержала. Люди пытались удерживать её руками изнутри. В итоге им пришлось разрезать шатёр, чтобы выбраться наружу. Спасения ждали в мокрых спальниках.

22-летний Фёдя и 24-летний Серёжа погибли от обморожения. Остальных пятерых вовремя эвакуировали и доставили в больницу. По словам спасателей, шокового состояния при эвакуации у пострадавших не наблюдалось.

Одна из выживших, Кира, — спортсменка, член Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области, обладательница третьего разряда по альпинизму, покорявшая Эльбрус. Федерация уточнила, что поездка не была связана со спортивной деятельностью.

«У нас получилось, как на перевале Дятлова», — сказала одна из выживших.

Что случилось на перевале Дятлова

Сравнение с трагедией на перевале Дятлова в этой истории возникает само собой. В ночь на 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Палатка, найденная 26 февраля, была разрезана изнутри. Часть тел обнаружили без верхней одежды, у других зафиксированы тяжёлые травмы. Следствие завершилось в том же году, причиной назвали природные факторы. В 2020 году Генпрокуратура России остановилась на версии схода снежной массы.

Группа Дятлова до сих пор остаётся одной из самых обсуждаемых загадок XX века. Насчитывается более 70 версий произошедшего: лавина, нападение животных, техногенные факторы, паника. Ни одна официально не подтверждена.