В воскресенье, 12 апреля, в 18.30 на ТНТ стартует новый сезон шоу «Сокровища императора» (16+). Участники только знакомятся друг с другом, а напряжение уже зашкаливает. Слёзы, конфликты, обиды и первые подставы — всё это случится уже в дебютном выпуске.

Сильнее всего происходящее шокирует Инстасамку и её мужа Маникена.

Отдельная история развернётся вокруг двух пар. Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро столкнулись с Артёмом Качером и Мишей Марвиным — и отношения не заладились с первого дня. Выяснилось, что парни даже не запомнили имена девушек, с которыми им предстоит соревноваться. Подруги восприняли это как откровенное неуважение.

Екатерина Шкуро не стала молчать. «Он что реально глупый, если не может запомнить имена Ира и Катя? У нас не какие-то пятисоставные имена, которые сложно запоминать. Раз ему хватило мозгов долететь до Китая, наверное, извилин, чтобы запомнить имена точно хватит», — жёстко прокомментировала она слова Артёма Качера.

Чем закончится это противостояние и кто покинет шоу уже в первом выпуске?

