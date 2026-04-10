12-летняя школьница попала под вагон и погибла в Ростовской области

Утром 10 апреля на станции Лихой в Каменске-Шахтинском произошла трагедия. Двенадцатилетняя девочка направлялась в школу и погибла под колесами грузового вагона.

По данным очевидцев, школьница пересекала железнодорожные пути в неположенном месте — в зоне роспуска вагонов. Именно в этот момент один из них пришел в движение. Ребенок попал под колеса.

Реклама

Предварительная причина гибели — нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Подробности произошедшего уточняются, пишет rostov.ru