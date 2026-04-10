Фото: t.me/umvd62
Происшествия

Натурализованная рязанка фиктивно прописала у себя дома 9 мигрантов

Алексей Самохин
Сотрудники полиции привлекают к уголовной ответственности жительницу Рязани за фиктивную постановку на учет 9 иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

Участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции ОМВД России по Советскому району города Рязани выявили ряд фактов фиктивной регистрации иностранных граждан 44-летней местной жительницей.

Полицейские выяснили, что уроженка страны Средней Азии – натурализованная гражданка Российской Федерации, работающая в столовой одного из предприятий Рязани, использовала свою квартиру временной регистрации мигрантов. К женщине через знакомых обращались иностранцы, чтобы она за денежное вознаграждение выступала принимающей стороной и подавала в МФЦ на регистрацию необходимые документы. 

Сотрудники полиции установили, что злоумышленница помогла незаконно легализоваться 9 приезжим из Среднеазиатского региона в возрасте 18 лет до 61 года. Фактически иностранные граждане по указанному адресу не проживали и не планировали. 

В отношении женщины дознавателем ОМВД России по Советскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

