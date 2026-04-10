Зюганов поддержал возрождение пионеров и октябрят и объяснил, почему это важно

Глава КПРФ Геннадий Зюганов поддержал предложение своего коллеги по Госдуме Михаила Матвеева о возрождении системы октябрят, пионеров и комсомольцев. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Михаил правильно сказал: развивать надо активнее, поддерживать пора», — подчеркнул политик.

По словам Зюганова, КПРФ не стала ждать государственных решений и уже десять лет ежегодно принимает в пионеры от пяти до шести тысяч детей. Детско-юношеское движение в партии, по его оценке, развивается успешно.

Лидер коммунистов рассказал, что совсем недавно вместе с пионерами возлагал цветы к памятным местам, связанным с создателями советской ракетно-ядерной программы. Он назвал Королёва, Курчатова и Келдыша тремя гениями, обеспечившими стране паритет с Западом, и вспомнил Гагарина и полководцев Великой Отечественной.

Инициатива возникла 9 апреля, когда депутат Матвеев заявил о необходимости восстановить полную советскую цепочку молодёжных организаций. Он подчеркнул: система была продуманной и несла в себе идеологическую составляющую. Это, по его мнению, скорее достоинство — она прививала детям конкретные жизненные ценности, а не оставляла их воспитание на самотёк.