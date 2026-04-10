Меценат хочет возродить храм в Рязанской области, который архитектор Стасов строил по картине Рафаэля

Меценат готов восстановить церковь 1816 года в Рязанской области, которую архитектор Василий Стасов возводил по мотивам картины Рафаэля «Обручение Девы Марии». Судьба уникального памятника решается прямо сейчас.

9 апреля в Инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области прошло рабочее совещание. Предмет разговора — судьба Христорождественской церкви в селе Истье Старожиловского района. Памятник федерального значения, построенный в 1816 году, нуждается в серьёзном восстановлении.

На встрече собрались меценат, представитель Епархии и специалисты проектной организации. Обсуждали состояние объекта и возможные пути его спасения.

Меценат пришёл на совещание не с пустыми руками. Он провёл масштабную работу по изучению истории памятника и поделился неожиданными находками. Согласно собранным данным, архитектор Василий Стасов при строительстве храма ориентировался на картину итальянского мастера Рафаэля «Обручение Девы Марии». По сути, он пытался перевести живописный образ в архитектуру — воспроизвести его в камне.

Это делает церковь в Истье явлением исключительным. Подобных прецедентов в российском зодчестве крайне мало.

Меценат подтвердил готовность финансировать разработку проектной документации и последующие восстановительные работы. Сотрудники инспекции, в свою очередь, объяснили порядок работы с федеральными памятниками и обозначили возможные сценарии реставрации. Чиновники пообещали содействие на каждом этапе.

Фото: vk.com/ioknrzngroup