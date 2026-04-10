Суд вернул квартиру порноактрисе Лоле Тейлор, она могла лишиться её спустя 9 лет после покупки

Апелляционный суд Москвы отменил решение о принудительном возврате квартиры актрисы Лолы Тейлор (в миру Любови Бушуевой). Соответствующие материалы дела изучил РЕН ТВ.

Квартиру в московском районе Кузьминки Бушуева приобрела в 2016 году. Продавцом выступал предприниматель Владимир Брюханов. Девять лет актриса жила в ней без каких-либо проблем: исправно платила налоги, не имела претензий от властей. Никаких сигналов о грядущих неприятностях не поступало.

Ситуация изменилась, когда Брюханов обанкротился. Кредиторы оспорили сделку купли-продажи в рамках банкротного дела. Суд первой инстанции встал на их сторону и обязал Бушуеву вернуть жильё прежнему владельцу.

О том, что лишилась квартиры, актриса узнала совершенно случайно. Выяснилось это в момент, когда она пыталась оформить покупку другой недвижимости. По её словам, повесток она не получала, в судебных заседаниях не участвовала и о процессе попросту ничего не знала.

Апелляционная инстанция учла эти обстоятельства и отменила прежнее решение. Квартира осталась за Бушуевой.