Двое туристов погибли в метели у Авачинского перевала на Камчатке — группа отвергла более безопасный маршрут, который предложила 22-летняя руководительница. Родители погибших до сих пор не знают о трагедии.

Группа из семи туристов отправилась к Авачинскому перевалу на Камчатке. Дойти не вышло: непогода вынудила людей поворачивать назад. Именно здесь и начался конфликт, который стоил двоим жизни.

Руководитель похода, 22-летняя Елизавета Е., вместе с 30-летним Егором Р. предложила изменить маршрут возвращения. По их мнению, альтернативный путь был короче и безопаснее согласованного. Остальные пятеро — Полина, Кира, Олег, Фёдор и Сергей — настояли на исходном варианте. Никто не уступил. Группа разделилась прямо на маршруте. Лиза и Егор пошли своим путём. Пятеро двинулись своей дорогой.

Лиза и Егор добрались до точки старта без потерь. У них были палатки и спутниковые телефоны — всё снаряжение осталось с руководительницей и её единственным союзником.Пятёрка попала в сильнейшую метель. Двое погибли. Трое получили серьёзные обморозения. По данным SHOT, родители погибших на момент публикации ещё не знали о случившемся.