Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до полуночи 12-го. Армии приказано прекратить огонь, но быть готовой к провокациям — история с предыдущими перемириями внушает мало оптимизма.

Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие в связи с православной Пасхой. Режим прекращения огня вступает в силу в 16:00 11 апреля и действует до 24:00 12 апреля. Россия рассчитывает, что украинская сторона поступит так же.

Католики и протестанты в этом году отмечали Пасху 5 апреля по григорианскому календарю. Православные живут по юлианскому, и в 2026 году он указывает на 12 апреля. Украинская ПЦУ с 2023 года перешла на ново-юлианский календарь, однако и он в этом году совпадает с той же датой. Перемирие охватывает ровно этот день с запасом в несколько часов до и после, пишет «МК».

Зеленский первым заговорил о паузе

Ещё 30 марта Зеленский сообщил журналистам, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники в рамках более широкого долгосрочного перемирия. Российские официальные лица и ряд экспертов тогда же объяснили логику Киева просто: передышка нужна ВСУ для пополнения боеприпасов, переброски резервов и мобилизации граждан, которых на фронт пока не отправили. О том, чтобы дать верующим спокойно встретить праздник, речи не шло.

Тем не менее, если бы российский президент не ответил на пасхальную инициативу, это немедленно превратилось бы в очередной информационный повод для обвинений в адрес Москвы.

Личное решение, не политический расчёт

Путин человек верующий. Решение об остановке боёв на полтора суток продиктовано именно этим, а не конъюнктурными соображениями. Приказ получили министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов: огонь прекратить на всех направлениях.

Параллельно прозвучала и оговорка Верховного главнокомандующего: войскам быть готовыми пресечь провокации противника и любые агрессивные действия с его стороны. За столь короткий срок враг объективно не успеет воспользоваться паузой для серьёзного тактического манёвра. Но история предыдущих перемирий даёт основания ждать нарушений уже в первые часы.

Зеленскому пришлось согласиться

Военкор Александр Коц в своём канале пишет, что Зеленскому пришлось согласиться с Путиным. Он заявил, что готов к зеркальным действиям по пасхальному перемирию.

«Он-то думал, что перевернул игру, предложив России одновременно и пасхальное, и энергетическое паузы. Пытался под гуманитарной ширмой пропихнуть большую передышку, — пишет Коц. — Казалось бы, что может сделать Москва. Как она будет выглядеть, отказавшись от перемирия на православный праздник. Зеля наслаждался ловко расставленными капканами. А Путин взял и объявил пасхальное прекращение огня. С четко обозначенными сроками. С приказами министру обороны и начальнику Генштаба, а не постами в соцсетях».

После этого президенту Украины пришлось согласиться на перемирие. Другого варианта у него, по большому счёту, и не было.

«Снова фирменное политическое дзюдо от Путина в действии», — описывает происходящее Коц.