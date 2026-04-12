В Рязанской области при пожаре погибла 89-летняя женщина

12 апреля в 8:44 на пульт дежурного ПСЧ-47 ГПС поступило сообщение о возгорании в посёлке Луговом. Загорелся двухквартирный кирпичный жилой дом. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчёта, в том числе сотрудники путятинской ПСЧ-34. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По предварительной информации, причиной трагедии стала неисправность электропроводки.

В момент пожара в доме находились 89-летняя женщина и её сын. Из-за густого дыма пожилая хозяйка не смогла выбраться наружу и погибла.

В результате пожара полностью выгорела кровля дома и одна из квартир. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось отстоять четыре хозяйственные постройки и предотвратить дальнейшее распространение огня.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.