Апрельское тепло придет в Рязанскую область на следующей неделе

На Пасху, 12 апреля, большая часть Русского Севера и Северо-Запада находится под влиянием солнечного антициклона с двумя центрами высокого атмосферного давления — над Карелией и Ненецким округом. Южная половина Европейской территории России, включая Рязанскую область, остается в зоне деградирующей циклонической депрессии. Это приведёт к ослаблению ненастья: осадки станут менее интенсивными и приобретут очаговый характер, а из-за туч кое-где может выглянуть солнце. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Рязанская область и Центральная Россия

В День Космонавтики в Центральной России облачно с прояснениями, местами прошел небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +9…+12 °C, что соответствует климатической норме. Ветер юго-восточный и восточный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти, достигая 756 мм рт. ст.

Понедельник: влияние антициклона усилится, ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Ночью температура составит +2…+5 °C, днём — +10…+13 °C.

Следующая неделя: в Центральной России установится нормальное апрельское тепло. Во вторник и среду пройдут кратковременные дожди. Ночью температура будет колебаться от +2 до +7 °C, днём — от +13 до +18 °C.

В целом, на следующей неделе весна в Центральной России вступит в свои права, принеся с собой тепло и комфортную погоду.