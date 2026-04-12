Стала известна шутка Гагарина перед полетом в космос

Перед полетом в космос 65 лет назад Юрий Гагарин пошутил в разговоре с конструктором Сергеем Королевым про запасы провизии на борту «Востока-1», пишет РЕН ТВ.

Телеканал утверждает, что в его распоряжении появилась часть аудиозаписи их радиопереговоров, сделанная буквально за несколько минут до исторического старта.

Согласно этой записи, Королев рассказал, что на борту есть все необходимое на завтрак, обед и ужин, в том числе колбаса, драже и витамины.

«Главное, колбаска есть, самогон закусывать», — пошутил Гагарин.

Журналисты РЕН ТВ предположили, что в официальных расшифровках этого эпизода нет из-за этого ироничного высказывания. Вероятно, Гагарин пошутил про закуску к алкоголю для самоуспокоения, поскольку чувствовал стресс перед полетом.

В то же время внук Сергея Королева Андрей поставил подлинность аудиозаписи под сомнение.