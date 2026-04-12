Фото: группа "Парк миниатюр | Бахчисарай" ВКонтакте
Новости России

В Крыму испекли пасхальный кулич весом 600 кг в виде карты полуострова

Анастасия Мериакри
В Крыму, на территории Бахчисарайского парка миниатюр, представили гигантский пасхальный кулич весом 600 килограммов и диаметром 3,5 метра. Это угощение стало настоящим символом праздника и привлекло внимание как местных жителей, так и туристов. Об этом сообщают РИА Новости.

Для создания этого впечатляющего кулича было использовано 5 мешков муки по 50 килограммов, 1 тысяча яиц, 10 мешков сахара по 50 килограммов, 15 килограммов изюма.

Кулич был украшен 53 пряниками с изображениями достопримечательностей полуострова, а также цветами из зефира.

Пасхальный кулич был представлен на территории парка миниатюр, где его освятил священник. После освящения угощение было разрезано и роздано посетителям, что создало атмосферу праздника и единства среди гостей.

«В честь великого праздника мы решили создать чудо-кулич, на котором весь православный Крым как на ладони. И стремились к тому, чтобы угощения хватило на всех, и поэтому он получился больше трех метров в диаметре», — отметил директор парка Виктор Жиленко .

Это событие стало не только кулинарным достижением, но и символом единства и радости для всех жителей и гостей Крыма.

