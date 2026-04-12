Мать Героя России Асылханова впервые высказалась о его исчезновении

У Героя России Алексея Асылханова, пропавшего без вести в городе Юрга Кемеровской области, не было врагов и вредных привычек, рассказала в беседе с РЕН ТВ его мать Татьяна.

Молодого человека не видели с 3 апреля. По словам супруги, он заявил ей, что отправился на работу в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, но там он так и не появился. Вскоре в СМИ распространилась информация, что 23-летнего участника СВО могли похитить.

«Вышел как обычно с документами на работу и пропал, без телефона был», — уточнила собеседница телеканала.

Мать отметила, что ее сыну всегда было свойственно спокойствие и дружелюбие. Информации о ходе расследования у нее пока нет. О пропаже Алексея она узнала от его супруги.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По одной из версий, на улице около военного остановился автомобиль, он поздоровался с водителем, после чего сел в машину. Затем его след пропал.

Асылханов стал Героем России после того, как уничтожил в зоне СВО 15 танков и 50 бронемашин противника. В результате ранения он потерял ногу.