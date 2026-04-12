В Москве зять несколько лет тайно снимал голые видео тещи и разрушил семью

Житель Москвы взломал веб-камеру на компьютере тещи и несколько лет коллекционировал голые видео с ее участием, пока об этом не узнала его жена, пишет SHOT.

Как рассказала изданию 21-летняя девушка, ее муж — 31-летний айтишник. Вместе с ними в квартире жила ее мама. Выяснилось, что супруг не на шутку увлекся тещей.

«Пока жены и ее матери не было дома, он смог удаленно подключиться к вебке в спальне тещи и потом наблюдал, как та раздевается и спит. Пока контент с мамой в кровати не нашла ее дочка», — говорится в посте.

Со временем супруга стала подозревать, что муж ей изменяет. Она нашла в его телефоне коллекцию видео с ее голой матерью. Также супруг собирал откровенные фото подруг жены, которые те присылали ей из отпусков и примерочных. Мужчина тайно отправлял их себе.

В итоге 21-летняя девушка подала на развод и выгнала его из дома. Также она требует вернуть 600 тысяч рублей, которые бывший занял у тещи. При этом дочь и мать хотят привлечь мужчину к уголовной ответственности по трем статьям: «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Незаконные изготовление и оборот порно» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».