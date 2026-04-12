В Рязанской области 13 апреля ожидается дождь и порывистый ветер

В понедельник, 13 апреля, в Рязанской области ожидается облачная и прохладная погода. Атмосферный фронт принесёт с собой осадки и порывистый ветер. Прогноз дают синоптики регионального ЦГМС.

Осадки

Ночью и утром в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, местами он может быть умеренным. Днём вероятность осадков сохранится, но они будут носить кратковременный и локальный характер.

Реклама

Ветер и температура

Ветер будет северо-восточным, с довольно ощутимыми порывами. Его скорость составит 6–11 м/с, а днём отдельные порывы могут достигать 15 м/с.

Температурный фон останется пониженным:

ночью: от 0°C до +5°C;

от 0°C до +5°C; днём: от +7°C до +12°C.

Жителям региона рекомендуют одеваться по погоде, брать с собой зонты и быть осторожными из-за сильного ветра.