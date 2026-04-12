В Рязани 13 апреля на 9 улицах отключат электроэнергию

В понедельник, 13 апреля, в Рязани отключат электроэнергию на 9 улицах. Об этом сообщает РГРЭС.
С 10:30 до 15:30 в связи с проведением плановых работ по замене оборудования на трансформаторной подстанции будет временно прекращена подача электроэнергии.
Затронутые адреса:
- ул. Семчин Лоск;
- ул. Трехреченская;
- Озерный проезд, дома № 1–15, 10;
- 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й озёрные переулки;
- ул. Дачная (Канищево).
Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и по возможности отключить чувствительную бытовую технику. Работы необходимы для повышения надёжности электроснабжения в будущем.