В Рязани 13 апреля на 9 улицах отключат электроэнергию

В понедельник, 13 апреля, в Рязани отключат электроэнергию на 9 улицах. Об этом сообщает РГРЭС.

С 10:30 до 15:30 в связи с проведением плановых работ по замене оборудования на трансформаторной подстанции будет временно прекращена подача электроэнергии.

Затронутые адреса:

ул. Семчин Лоск;

ул. Трехреченская;

Озерный проезд, дома № 1–15, 10;

1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й озёрные переулки;

ул. Дачная (Канищево).

Жителям рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и по возможности отключить чувствительную бытовую технику. Работы необходимы для повышения надёжности электроснабжения в будущем.