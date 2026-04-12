Фото: СТС
Экс-ведущая «Орла и решки» выиграла 10 миллионов в финале «Тайного миллионера»

Анастасия Мериакри
12 апреля на телеканале СТС вышел долгожданный заключительный выпуск шоу «Тайный миллионер» (16+). Девять недель четырнадцать звёзд шоу-бизнеса вели настоящую охоту за золотым слитком, плетя интриги и подозревая друг друга. Настало время узнать развязку этого захватывающего реалити.

В финал проекта вышли:

  • Карина Мурашкина (блогер).
  • Владимир Маркони (телеведущий).
  • Магомед Исмаилов (боец).
  • Александр Волохов (актёр).
  • Алина Астровская (певица, экс-ведущая «Орёл и решка»).

Хроника финала: напряжение, испытания и изгнание

Утро финала началось с продолжения подозрений в адрес Владимира Маркони, которых активно поддерживала Алина Астровская. В то же время Магомед Исмаилов поделился своей версией конфликта между участницами.

Первым испытанием стал квест на память и доверие. Участникам нужно было в темноте запомнить комбинацию из 12 цветов. Астровская, которой команда доверяла больше всего, пошла первой и совершила ошибки. Попытка Исмаилова исправить ситуацию лишь усугубила положение, но остальные участники справились, и команда получила финальную подсказку.

Она гласила: «Иногда всё становится понятно по выражению лица. После ужина отправляйтесь на интервью, там вы получите планшет с ценным видеоматериалом».

Просмотр видеоматериала с прошлой церемонии голосования вызвал у Астровской настоящую паническую атаку — она засомневалась в своём актёрском таланте. Однако участники снова переключили внимание на Маркони, чья реакция показалась им подозрительной. За завтраком на него ополчились все, но он решил дать отпор, начав агитацию против Исмаилова.

Кульминация и развязка

Финальное испытание на командную работу — строительство башни — было провалено. Это дало тайному миллионеру право исключить одного из игроков. Подозрения окончательно сошли с Маркони и переключились на Мурашкину. Решение принимала Астровская, и она воспользовалась своим шансом.

Проект по решению Алины Астровской покинула Карина Мурашкина. Обиженная блогер не стала слушать оправдания и покинула комнату, громко хлопнув дверью. На интервью она не смогла сдержать слёз, пожелав своей бывшей союзнице поражения из-за предательства.

Финальная церемония

У костра Астровская не смогла сдержать слёз. Это вызвало у остальных недоумение: ведь с Кариной они встретятся уже на следующий день, так почему она плачет? Неужели она миллионерша? Исмаилов задумался над этим вопросом.

Финальная церемония решала, кто что заберёт с собой домой. Если участники не угадали тайного миллионера, приз доставался ему. Если же они угадывали, то приз получали те, кто голосовал против него. В случае ничьей победителем становился миллионер.

Голосование!

За Владимира Маркони: Астровская, Исмаилов, Волохов (3 голоса).

За Магомеда Исмаилова: Маркони (1 голос).

Победителем шоу «Тайный миллионер» стала телеведущая Алина Астровская, которая выиграла 10 миллионов рублей.

«Ты гениально сыграла! Браво!» — воскликнул Волохов, не скрывая своего восхищения. Он также выразил удовлетворение результатами игры. «Я рад, что девчонке удалось обыграть толпу мужиков», — добавил Александр.

Бурунов поздравил Астровскую с успехом — она выиграла 10 миллионов рублей.

«Я смогла выполнить обещание, которое дала сыновьям. Я смогла дойти до конца! Я вернусь домой, добавлю родителям на квартиру. Всё, что со мной произошло, — это невероятное везение!» — поделилась певица.

Алина появилась на свет в Донецке 18 октября 1989 года. После школы она переехала в Киев, где изучала международный туризм и PR в Национальном университете культуры. Её талант ярко проявился на украинской «Фабрике звёзд». Специально для неё Константин Меладзе создал песню «Не с тобой», которая долгое время занимала верхние строчки хит-парадов, а артистка получила премию «Золотая шарманка». В 2012 году Астровская присоединилась к женской группе REAL O, где работала в течение пяти лет.

По материалам: «The Voice Mag«, «СплетниSa — все о телешоу«.

