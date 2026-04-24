Рязанец пытался задушить мать кабелем зарядки для телефона

Полицейские задержали злоумышленника, причастного к скандалу в поселке Желтухинский Скопинского района, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» обратилась 64-летняя жительница поселка Желтухинский и сообщила, что нетрезвый сын душил ее проводом от телефонной зарядки. Пенсионерке удалось вырваться и она выбежала на улицу. Теперь пожилая женщина боится возвращаться в дом.

Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на адрес и выяснили, что злоумышленник — 31-летний местный житель скрылся из дома. Полицейские разыскали его на улице поселка и доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, 31-летний мужчина в последнее время злоупотребляет спиртным. В тот вечер он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у матери деньги на покупки алкогольных напитков. Хозяйка дома категорически отказала и упрекнула сына в отсутствии постоянной работы. На этих словах мужчину охватил гнев, и он попавшим под руку кабелем от зарядного устройства смартфона начал душить родительницу, чтобы она замолчала. Вырвавшись из рук злоумышленника, пенсионерка убежала и обратилась за помощью в полицию.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.