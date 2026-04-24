Изображение от wavebreakmedia_micro на Freepik
Происшествия

Рязанец пытался задушить мать кабелем зарядки для телефона

Алексей Самохин
Полицейские задержали злоумышленника, причастного к скандалу в поселке Желтухинский Скопинского района, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.  

В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» обратилась 64-летняя жительница поселка Желтухинский и сообщила, что нетрезвый сын душил ее проводом от телефонной зарядки. Пенсионерке удалось вырваться и она выбежала на улицу. Теперь пожилая женщина боится возвращаться в дом. 

Участковые уполномоченные полиции немедленно выехали на адрес и выяснили, что злоумышленник — 31-летний местный житель скрылся из дома. Полицейские разыскали его на улице поселка и доставили в отдел полиции. 

По предварительной информации, 31-летний мужчина в последнее время злоупотребляет спиртным. В тот вечер он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у матери деньги на покупки алкогольных напитков. Хозяйка дома категорически отказала и упрекнула сына в отсутствии постоянной работы. На этих словах мужчину охватил гнев, и он попавшим под руку кабелем от зарядного устройства смартфона начал душить родительницу, чтобы она замолчала. Вырвавшись из рук злоумышленника, пенсионерка убежала и обратилась за помощью в полицию. 

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ст.119 УК РФ, по которой грозит до 2 лет лишения свободы.

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Коллега о смерти Алексея Пиманова: ничто не предвещало трагедии

23 апреля стало известно о смерти ведущего программы «Человек и закон», режиссёра и продюсера Алексея Пиманова. Телевизионщику было 64 года, причиной смерти стала остановка сердца.
Новости России

Раскрыты детали внезапной смерти телеведущего Алексея Пиманова

Телеведущий Алексей Пиманов активно занимался спортом и не жаловался...
Погода

Новую порцию снега и заморозки принесет циклон в Рязанскую область 23 и 24 апреля

В четверг, 24 апреля, похолодание продолжится. Ночью и утром температура воздуха понизится до 0°C, а местами опустится и ниже нуля.
Происшествия

Сожителя ищут за убийство женщины с ребёнком в Рязанской области

Мужчина ранее судим. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения и в ходе бытового конфликта нанёс потерпевшим множественные колюще-режущие удары.
Новости Касимова

Три человека, включая 6-летнего ребёнка, пострадали в ДТП в Касимовском округе

На 209-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород», по предварительной информации, 38-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Гранта» совершила столкновение с автомобилем «Ваз 2107» под управлением 18-летнего жителя города Касимова.

Темы

Общество

Эксперт назвал сроки снижения ставок по ипотеке и кредитам после решения ЦБ

По словам эксперта, банки осторожно закладывают риски и стоимость фондирования с временным лагом. В ближайший месяц заметных изменений на кредитном рынке не произойдет.
Культура и события

Кровлю Летнего клуба Дворянского собрания в Рязани восстановят ко Дню Победы

Компания «Каменный век» завершает первый этап противоаварийных работ на объекте культурного наследия – Летнем клубе Дворянского собрания в Рязани. Некоторые рязанцы называют его «резной домик». Готовность кровли составляет 80 процентов, сообщил главный инженер проекта Владислав Кочетов.
Новости кино и ТВ

Экстрасенсы ТНТ разгадают тайны семи исторических див по энергетике их фотографий

Перед экстрасенсами разместят семь фотографий знаменитых женщин разных эпох. Задача — определить, кто изображен на каждом снимке, опираясь только на энергетику фото. Имена героинь вошли в историю, а их судьбы связаны с искусством и драматическими событиями.
Общество

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» запустил портал ДоговорПРОСТО

«Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) запустила клиентский портал «ДоговорПРОСТО». Новый цифровой сервис позволяет полностью перевести процесс заключения договора энергоснабжения в онлайн-формат и отслеживать его статус в режиме 24/7 без посещения офиса энергосбытовой компании.
Новости России

55-летняя преподавательница умерла во время сеанса у психолога в Москве — SHOT

Психолог попытался оказать первую помощь и вызвал скорую. Прибывшие медики боролись за жизнь пациентки, но спасти её не удалось.
Новости кино и ТВ

Битбоксер, чей талант оценил сам Шакил О’Нил, покажет Comedy Club версию «Веночка» Кадышевой

В пятницу, 24 апреля, в эфире Comedy Club (16+) на ТНТ выступят битбоксер Тарас Станин, ведущий трэвел-шоу Стас Натанзон и блогер Карен Акопян. Шоу стартует в 21:00.
Общество

Минстрой рассказал о работах в долгострое на улице Ленкома в Рязани

Минстрой Рязанской области в комментариях на странице губернатора Павла Малкова высказался о ходе строительства дома-долгостроя на улице Ленкома в Рязани. 
Власть и политика

На заседании Рязанского избиркома приняли решения по членам ТИК

В пятницу, 24 апреля, состоялось заседание Избирательной комиссии Рязанской области. Об этом сообщает канал Избиркома в мессенджере «Макс». 

