Трое детей попали в больницу после ДТП в Рязани

Трёх несовершеннолетних девочек доставили в больницу после ДТП в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Авария случилась в субботу, 18 апреля, в 12:35 у дома №8А на проезде Шабулина. По предварительным данным, 34-летняя жительница Рязанского района, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершила столкновение с автомобилем «Дэу Нексия» под управлением 52-летнего рязанца.

В медицинское учреждение с места происшествия доставлены пассажирки «Фольксваген Поло» 5, 8 и 9 лет. Характер полученных девочками травм в сводке ГИБДД не уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии.