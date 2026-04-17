Рецидивист ограбил супермаркет в Рязанской области, ему грозит 4 года колонии

Полицейские по горячим следам задержали рецидивиста, подозреваемого в ограблении супермаркета в поселке Старожилово. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратился директор расположенного в поселке Старожилово супермаркета и сообщил, что из торгового зала похитили бутылку крепленого вина. Посетитель спрятал бутылку под одеждой, а когда продавец потребовал оплатить товар, мужчина обругал его, пригрозил расправой и убежал на улицу.

На адрес немедленно выехали сотрудники полиции. Они опросили работников магазина и составили описание внешности грабителя. По словесному портрету полицейские узнали 45-летнего местного жителя. Ранее он попадал в поле внимания правоохранительных органов из-за причастности к кражам.

Сотрудники полиции организовали розыск злоумышленника и обнаружили мужчину с бутылкой в паре кварталов от пострадавшего магазина. Местный житель успел употребить все содержимое бутылки и направлялся домой. В этот момент его задержали.

Дознаватель полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 4 лет лишения свободы.