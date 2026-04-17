Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома «Плесецк»

17 апреля в 2 часа 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После старта ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.