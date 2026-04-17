Генерал рассказал, к каким регионам ВСУ стягивают войска для наступления

Украинское командование перебрасывает войска в районы, примыкающие к приграничным российским регионам, рассказал « АиФ » генерал-майор Сергей Липовой.

Военные эксперты ранее прогнозировали, что противник может попытаться наступать в Харьковской области весной и летом, когда подсохнет земля.

«Наша разведка показывает, что наблюдается сосредоточение личного состава и боевой техники в граничащих с Курской, Белгородской и Брянской областями районах», — отметил Липовой.

По его словам, российские военные сразу же наносят упреждающие удары по украинским подразделениям возле границы.

Липовой считает, что вероятное наступление ВСУ вряд ли будет серьезным. Скорее всего, оно перерастет в затыкание дыр на фронте. Украинские военные будут рассредотачиваться для того, чтобы не допустить прорыва обороны на тех или иных направлениях. Виной этому катастрофическая нехватка личного состава, техники и вооружения.