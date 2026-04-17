В «Марко Молл» в Рязани открывается «Модный дом — кузница брендов» 

В Рязани стартует масштабный проект для представителей креативной индустрии — ивент‑пространство «Модный дом — кузница брендов» в торгово‑развлекательном центре «Марко Молл». Проект станет центром притяжения для дизайнеров, художников, мастеров декоративно‑прикладного искусства, фотографов, стилистов и всех, кто связан с модной индустрией региона. «Модный дом» создаст условия для коллабораций, обмена опытом и трансформации творческих идей в успешные локальные бренды.
«Модный дом — кузница брендов» — это экосистема для развития креативного бизнеса: пространство для проведения модных показов, выставок и мастер‑классов, площадка для нетворкинга и поиска партнеров, место, где таланты получают возможность заявить о себе широкой аудитории, платформа для продвижения локальных брендов и мастеров. «Модный дом — кузница брендов» будет открыт для всех рязанцев и гостей города — здесь можно будет проводить фотосессии и арендовать понравившиеся образы от локальных дизайнеров.
В пятницу, 24 апреля, на выставке «Зазеркалье» в рамках проекта «Модный дом — кузница брендов» свои коллекции представят рязанские дизайнеры-модельеры Светлана Мосолова, Светлана Коренева, Мария Ермакова и другие.
Торжественное открытие пространства пройдет 25 апреля и обещает стать ярким событием городской культурной жизни. Гостей ждет насыщенная программа, которая начнется в 15:00 и включит диджей‑сет, выступления артистов и танцоров, 12 модных показов от локальных дизайнеров и выставку-ярмарку работ мастеров декоративно‑прикладного творчества.
В субботу, 26 апреля, программа продолжится выставкой работ дизайнеров и мастеров народно‑прикладного творчества и мастер‑классами от профессионалов индустрии.
Возрастное ограничение: 18+.