Изображение от freepik
Общество

В «Марко Молл» в Рязани открывается «Модный дом — кузница брендов» 

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2VtzqxfXcC7
Алексей Самохин
В Рязани стартует масштабный проект для представителей креативной индустрии — ивент‑пространство «Модный дом — кузница брендов» в торгово‑развлекательном центре «Марко Молл». Проект станет центром притяжения для дизайнеров, художников, мастеров декоративно‑прикладного искусства, фотографов, стилистов и всех, кто связан с модной индустрией региона. «Модный дом» создаст условия для коллабораций, обмена опытом и трансформации творческих идей в успешные локальные бренды. 

«Модный дом — кузница брендов» — это экосистема для развития креативного бизнеса: пространство для проведения модных показов, выставок и мастер‑классов, площадка для нетворкинга и поиска партнеров, место, где таланты получают возможность заявить о себе широкой аудитории, платформа для продвижения локальных брендов и мастеров. «Модный дом — кузница брендов» будет открыт для всех рязанцев и гостей города — здесь можно будет проводить фотосессии и арендовать понравившиеся образы от локальных дизайнеров. 

В пятницу, 24 апреля, на выставке «Зазеркалье» в рамках проекта «Модный дом — кузница брендов» свои коллекции представят рязанские дизайнеры-модельеры Светлана Мосолова, Светлана Коренева, Мария Ермакова и другие. 

Торжественное открытие пространства пройдет 25 апреля и обещает стать ярким событием городской культурной жизни. Гостей ждет насыщенная программа, которая начнется в 15:00 и включит диджей‑сет, выступления артистов и танцоров, 12 модных показов от локальных дизайнеров и выставку-ярмарку работ мастеров декоративно‑прикладного творчества.

В субботу, 26 апреля, программа продолжится выставкой работ дизайнеров и мастеров народно‑прикладного творчества и мастер‑классами от профессионалов индустрии.

«Открытие «Модного дома — кузницы брендов» — важный шаг в развитии креативных индустрий региона. Проект поддерживает локальных дизайнеров и помогает им выйти на новый уровень, создает площадку для диалога между мастерами и аудиторией, способствует популяризации рязанских брендов и формирует новую культурную точку притяжения в городе. «Марко Молл» традиционно поддерживает творческие инициативы и приглашает всех, кто ценит моду, искусство и творчество, присоединиться к проекту. Это отличная возможность вдохновиться работами талантливых локальных дизайнеров и мастеров,  зарядиться творческой энергией и узнать о новых трендах и возможностях для самореализации», — отметил директор по маркетингу и PR ТРЦ «Марко Молл» Константин Денисов.

Возрастное ограничение: 18+.

